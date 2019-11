Hünxe. Der Gemischte Chor Bucholtwelmen 1908 würdigte im Rahmen seiner Jubilarehrung Hans-Dieter Rohde für sein 50-jähriges Chorleiterjubiläum.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hünxe: Jubilarehrung und Adventskonzert zum Mitsingen

Zur chorinternen Jubilarehrung hatte der Gemischte Chor Bucholtwelmen 1908 in das Probelokal „Alt Peddenberg“ in Drevenack eingeladen, das Motto lautet: „Singen macht Spaß und hält gesund.“

Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Doris Müller wurden folgende Sängerinnen und Sänger geehrt: Melanie Beckmann (25 Jahre Mitglied im Gemischten Chor und DCV/ Deutscher Chor-Verband), Tanja Müller (25 Jahre Mitglied im Gemischten Chor), Uwe Winkler (50 Jahre DCV/ Deutscher Chor-Verband), Hans-Dieter Rohde (Chordirektor ADC/Chorleiter 50 Jahre DCV/ Deutscher Chor-Verband) Die Jubilare erhielten als Anerkennung ein Blumengebinde bzw. eine Flasche guten Wein.

Rainer Quik hielt Laudatio auf Chorleiter Hans-Dieter Rohde

Bei dieser Gelegenheit wurde ganz besonders Chorleiter ADC Hans-Dieter Rohde wegen seines 50-jährigen Chorleiter-Jubiläums geehrt. Chormitglied Rainer Quik hielt eine nennenswerte, ausführliche Laudatio auf die 50-jährige Chorleitertätigkeit.

Nach den Zeremonien wurden die von den Jubilaren gewünschten Lieder gesungen und zu einem leckeren Essen geladen. Abschließend fanden noch gute Gespräche zwischen den Anwesenden statt.

Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet der Gemischte Chor Bucholtwelmen 1908 sein traditionelles Adventkonzert am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), in der katholischen Pfarrkirche St. Albertus Magnus in Hünxe-Bruckhausen. Dieses Konzert ist ausdrücklich als Mitsing-Adventskonzert vorgesehen. Die Besucher werden gebeten, sich aktiv am Gesang zu beteiligen. Entsprechende Textzettel werden am Eingang ausgegeben.

Mitsing-Adventskonzert in St. Albertus Magnus mit Gästen

Weitere Mitwirkende neben dem Gastgeber sind Tanja Müller (Sopran), Marco Rohde (Klavier und Orgel) und der Männergesangverein „Melodia“ Büderich. Mit ihrem einfühlsamen Musikprogramm möchten sie für einige Stunden die Sorgen des Alltags vergessen lassen. Die Gesamtleitung des Konzerts liegt in den Händen von Chordirektor ADC Hans-Dieter Rohde.

Eintrittskarten sind zum Preis von zwölf Euro bei Chormitgliedern und im Vereinslokal „Alt Peddenberg“ sowie an der Abendkasse erhältlich.