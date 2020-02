Hünxe. Der Mann, der an der A3 in Hünxe festgenommen wurde, sitzt in U-Haft. Ihm werden Verstöße gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz vorgeworfen.

Hünxe: Mutmaßlicher Automaten-Sprenger sitzt nun in U-Haft

Der 25-jährige Niederländer, den die Polizei Donnerstagnacht an der A3-Raststätte in Hünxe festgenommen hat, sitzt nun wegen akuter Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wirft ihm laut NRZ-Informationen Verstöße gegen das Sprengstoff- und das Waffengesetz vor.

Wie berichtet, war der Mann ohne festen Wohnsitz am vergangenen Donnerstag gegen 23.05 Uhr auf der A3 in Richtung Oberhausen unterwegs gewesen, als die Polizisten ihn für eine allgemeine Verkehrskontrolle angehalten hatten: In seinem Kofferraum hatte die Polizei eine Sprengstoff-Substanz und weitere Materialien und Werkzeuge gefunden, die laut der Polizei den Schluss zulassen, dass damit Geldautomaten gesprengt werden sollten.

Der 25-Jährige habe, so erklärt ein Staatsanwalt der NRZ auf Anfrage, bislang unter anderem ausgesagt, dass ihm der dunkle VW Golf GTI gar nicht gehöre.