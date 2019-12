Hünxe: Schwarze Heide erhält 2020 eine dritte Flugzeughalle

Der Flugplatz Schwarze Heide ist weiterhin auf eine finanzielle Unterstützung durch die Kommunen angewiesen. Laut Wirtschaftsplan 2020, mit dem sich am Dienstag, 17. Dezember, die Politik in Dinslaken beschäftigt, gibt es einen Jahresfehlbetrag von 189.300 Euro, für 2019 rechnet man mit einem Fehlbetrag in Höhe von 199.000 Euro. Um die Liquidität zu sichern, muss die Flugplatzgesellschaft einen Betriebskostenzuschuss der Gesellschafter erhalten. Im Falle von Dinslaken sind es 39.753 Euro. Die Stadt Dinslaken besitzt einen Anteil von 21 Prozent am Stammkapital der Flugplatzgesellschaft.

Zudem hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan für das kommende Jahr vorgelegt. Darin heißt es unter anderem, dass das vor fünf Jahren entwickelte Konzept „Business Case 2014“ fortgesetzt, der Flugplatz damit weiter entwickelt werden soll. Weiterhin wird auf den Bau von Hallen für Flugzeuge über zwei Tonnen Abfluggewicht aufgrund fehlender Baugrundstücke verzichtet.

Neue Halle soll im Spätsommer fertig sein

Dagegen soll im nächsten Jahr eine dritte Drehtellerhalle für Flugzeuge bis zu zwei Tonnen Abfluggewicht auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes errichtet werden. Im Jahr 2015 wurde die erste Halle dieser Art fertiggestellt, die zweite folgte 2018.

Die Kosten für die weitere Halle liegen laut vorgelegtem Wirtschaftsplan bei 330.000 Euro. Der Baubeginn ist für das Frühjahr geplant, mit der Fertigstellung wird im Spätsommer 2020 gerechnet. Laut Geschäftsführung gebe es weiterhin Anfragen nach Stellplätzen. Sie machen den Bau einer weiteren Halle notwendig. Die neue Rundhalle entsteht ebenfalls auf der Fläche des ehemaligen Campingplatzes. Zur Erschließung der Rundhalle ist die Erweiterung des vorhandenen Rollweges notwendig. Weitere Rundhallen sollen in 2022 und 2024 folgen.

Neue Halle bindet zusätzliche Flugzeuge an den Standort

Durch die Landegebühren hat der Flugplatz im vergangenen Jahr 585.978 Euro eingenommen, laut vorläufigem Ergebnis liegen sie in 2019 bei 648.000 Euro. Für das nächste Jahr sind Einnahmen in Höhe von 649.500 Euro vorgesehen. So sieht es bei den Startgebühren aus: 167.774 im vergangenen Jahr, mit 170.000 Euro rechnet man in diesem Jahr und in 2020 sollen 179.000 Euro eingenommen werden. Die Geschäftsführung geht von einer moderaten Steigerung der Flugbewegungen aus. Und mit der neuen Drehtellerhalle werde man zusätzliche Flugzeuge an den Standort binden.

Gut angenommen werde die 2018 fertiggestellte Tankstelle für den Treibstoff Super Plus. Den Erlösen von 84.000 Euro steht ein Aufwand in Höhe von 64.000 Euro gegenüber. Erlöse bringen auch die Großveranstaltungen, die auf dem Flugplatz durchgeführt werden. In diesem Jahr waren es drei. Für 2020 planen die Verantwortlichen vier solcher Veranstaltungen.