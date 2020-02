Hünxer Bürgermeister: „Nehmt den Schlüssel und die Macht“

Hünxe. Unter dem Sessionsmotto des 1. KV Jeck in Hünx’ 2001, „Ein bisschen Spaß muss sein – jeck wir’s von allein!“, stürmten die Weiber das Rathaus.

„Wir werden wieder das Rathaus stürmen und sieben Tage Angst und Schrecken verbreiten.“ Vor dem Amtssitz des Bürgermeisters gab Andrea Wefelnberg vom 1. KV Jeck in Hünx’ 2001 schon um kurz vor 16 Uhr die Parole an die jecken Hünxer Weiber aus. Unter dem Sessionsmotto „Ein bisschen Spaß muss sein – jeck wir’se von allein!“ wurden auf dem Platz Rochecorbon zu Akkordeonklängen Karnevalslieder gesungen, in feucht-fröhlicher Stimmung wurde getanzt, geschunkelt und gelacht.

Bürgermeister Dirk Buschmann übergibt den Schlüssel der Gemeinde nach dem Sturm der Möhnen auf das Hünxer Rathaus, Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

„Wir wollen rein, wir wollen rein“, riefen alle und stießen um Punkt 16.11 Uhr mit Hilfe vom Hoppeditz den selbst gefertigten Rammbock dreimal kräftig gegen die Rathaustür. In der würdevollen Montur eines Bürgermeisters wie vor 100 Jahren mit Zylinder, Schnurrbart und Amtskette öffnete Dirk Buschmann – und schwupps war seine Krawatte auch schon ab. Zur Begrüßung kredenzten Verwaltungsmitarbeiter und einige Ratsvertreter Schnaps, Bier, Sekt und Selters. Die Party ging im Ratssaal weiter.

Tanzsportgarde TuB Mussum begeisterte mit ihrem Können

Dann ergriff der Bürgermeister das Mikro und versuchte, die jecken Weiber mit launigen Worten in Reimform auf seine Seite zu ziehen. Aber er musste aufgeben: „Nehmt den Schlüssel und die Macht, feiert durch die ganze Nacht!“ Dr. Michael Wefelnberg bedankte sich im Namen des Karnevalsvereins, die Tanzsportgarde TuB Mussum gab eine Kostprobe ihres Könnens und der traditionelle Ritterschlag folgte.

Ingrid Meyer erhält den Ritterschlag von ihrem Vorgänger Dr. Michael Wefelnberg. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Für wen? Wefelnberg machte es etwas spannend, erinnerte an den Burgvogt von Krudenburg vor 200 Jahren, an den Bürgermeister von Drevenack vor der kommunalen Neuordnung. „Unser Ritter ist für die Gemeinde stets auf Achse und seit 2010 stellvertretende Bürgermeisterin. Ein dreifaches ‘Hünxe jeck’ auf Ingrid Meyer!“ Diese dankte artig: „Nach Worten muss ich nicht lange suchen, ihr seid das Sahnestück auf meinem Kuchen.“

Zug durchs Dorf und Möhneball im STV-Vereinsheim

Nach dem alljährlichen Zug durchs Dorf fand am Abend im Vereinsheim des STV Hünxe der traditionelle Möhneball unter anderem mit DJ Werner und dem Hünxer Männerballet statt.