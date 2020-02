Hünxer FDP unterstützt Bürgermeister Dirk Buschmann

Hünxe. Die FDP Hünxe unterstützt den parteilosen Bürgermeister Dirk Buschmann bei der Kommunalwahl auf dem Weg zu seinem Ziel „Hünxe - gemeinsam stark“.

Für die FDP Hünxe sei es wichtig, einen parteilosen Bürgermeister zu haben. „Für ein derartiges Amt ist es von Vorteil, ohne ideologische Sichtweise die Aufgaben der Gemeinde anzugehen“ betont der Vorsitzende Heinz Dickmann. Bürgermeister Dirk Buschmann habe in den letzten Jahren viele Erfolge erzielen können, „zum Beispiel bei der Ansiedlung und Erweiterung von Gewerbetreibenden, Ausbau der Digitalisierung, Planung und Realisierung von Lebensräumen mit bezahlbarem Wohnraum und beim Klimaschutz unter weitgehender Einbindung der Bürger“.

Heinz Dickmann: „Wir sehen ihn auf dem richtigen Weg“

Auch in der Zukunft werde er aus Sicht der FDP diese Ziele weiter konsequent verfolgen. „Im Focus seines Handelns stehen Investitionen in die Zukunft. Dies spiegelt sich im aktuellen Haushaltsplan mit einer Investitionssumme von etwa 16 Millionen Euro im Jahr 2020 wieder. Weiterhin strebt er einen ausgeglichenen Haushalt ohne Anhebung der Steuersätze oder Gebührenerhöhungen an“, so Heinz Dickmann. „Mit einer von ihm modern aufgestellten Verwaltung und hoffentlich breiter Unterstützung sehen wir ihn auf dem richtigen Weg zu seinem Ziel „Hünxe - gemeinsam stark“.