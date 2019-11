Hünxer Helden des Alltags wurden ausgezeichnet

„Viele haben mehr getan als ihre Pflicht. Sportler und Ehrenamtler leisten im Hintergrund viel Arbeit, machen das Gemeindeleben über die Grenzen sichtbar und durch ihr Engagement unsere Heimat lebenswerter. Mit dieser schönen und festlichen Veranstaltung möchten wir allen danken.“ Zur Ehrung der „Hünxer Helden 2019“ begrüßte Bürgermeister Dirk Buschmann neben den vielen Auszuzeichnenden auch die Vertreter von Rat und Verwaltung am Mittwochabend im Sitzungssaal des Rathauses. Für die musikalische Untermalung mit klassischer Musik sorgten Annemieke Schwarzenegger (Violoncello) und Bernhard Bücker (Piano).

Nach ausführlicher Würdigung aller sportlichen Helden von RuFV Bruckhausen, U12m TC Drevenack, Volleyball und Leichtathletik STV Hünxe sowie Budokan Hünxe (wir berichteten) lobte Buschmann auch die „stillen Helden“, denn: „Wir wissen, was Ihr leistet. Ich danke für Eure Freude und das gesellschaftliche Miteinander. Ihr seid Vorbilder, wenn die Menschen euch brauchen.“ Und der Bürgermeister bat die Personen nach vorne, die mehr als fünf Stunden pro Woche für einen Verein oder eine Organisation ehrenamtlich tätig sind.

Erste Ehrenamtskarten an den DRK-Seniorenclub Hünxe

Die Ehrenamtskarte NRW überreichte er als erste an Renate von Mallinckrodt, Margret Hermann, Anke Barthel und Inge Leidereiter (alle DRK-Seniorenclub Hünxe), sowie an Ralf Karwasz (Schwimmfreunde Hünxe), Heidrun Tegethoff (Dinslakener Tafel), Gabriele Gramsch (Budokan Hünxe), Jürgen Remke (STV Hünxe) und in Abwesenheit an André Rühl (Sportschützen Hünxe).

„Ihr seid Bürger im besten Sinne, für die ehrenamtliches Engagement selbstverständlich ist. Das ist gelebter Bürgersinn und verdient unseren hohen Respekt. Ihr seid Mutmacher, ob in der Vorstandsarbeit in Vereinen oder Organisationen“, würdigte Buschmann unter dem Applaus der Gäste. Die Ehrenamtskarte NRW mit vielen Vergünstigungen sei ein Dank für die Heldinnen und Helden des Alltags.

Der Bürgermeister mit den Inhabern der Ehrenamtskarte NRW. Foto: Peter Neier / NRZ

Renate von Mallinckrodt beispielsweise, seit 19 Jahren Vorsitzende beim DRK-Seniorenclub Hünxe, organisiert und kümmert sich mit ihrem Team um die geselligen Nachmittage für die 78- bis 99-jährigen Seniorinnen und Senioren, die sich jeden Donnerstag im ehemaligen Sparkassengebäude am Bensumskamp zu Gesprächen, Essen, Trinken, Spielen, Musik, Gesang treffen.

Nach einem weiteren musikalischen Intermezzo und zwischenzeitlicher Stärkung am Buffet wurde erstmals auch der Heimatpreis verliehen. „Heimat ist vielfältig. Auch unsere drei Gewinner bewahren Traditionen, schützen unsere Heimat und bereichern das Leben im Dorf“, sagte Dirk Buschmann.

Der dritte Preis, dotiert mit 1000 Euro, ging an den Heimat- und Verkehrsverein Hünxe. Ohne ihn gäbe es in Hünxe keine Weihnachtsmärkte, St. Martinszüge, die Honigkirmes und vieles mehr nicht. Vom Vorstand nahmen Heinrich Rühl, Edith Ostermann-Schelleckes und Friedhelm Schwarz die Auszeichnung entgegen. „Ich danke für Eure Freundschaft und Euer Engagement“, so der Bürgermeister.

Zwei erste Preise im Wert von jeweils 2000 Euro

„Jetzt haben wir noch zwei erste Preise im Wert von je 2000 Euro“, sagte er und übergab das Mikrofon an seine Stellvertreterin Ingrid Meyer. Die Drevenackerin hielt die Laudatio auf das Buchenstraßentheater in ihrem Ortsteil, vertreten durch Claudia van Rissenbeck, Bettina Dederich und Thomas Korthauer. Begonnen habe alles im Jahre 2002 mit sieben Laienschauspielern und Souffleuse, um gemeinsam Theater zu spielen. Zwei Jahre habe man im Kellerraum geprobt, 2004 habe das erste Stück „Der Trauschein“ Premiere gefeiert. Mittlerweile fänden im evangelischen Gemeindehaus sechs Aufführungen im Jahr statt. Jeder habe seine eigene Aufgabe und steuere zum Erfolg bei, würdigte Meyer. Das Buchenstraßentheater bringe das Publikum zum Lachen und zum Weinen – „alles ehrenamtlich“. Mit den Einnahmen würden Projekte in der Kirchengemeinde unterstützt. „Das ist ja wie eine Oscar-Verleihung“, freute sich Claudia van Rissenbeck und dankte der Jury (Ulrich Slusarek/Thorsten Kandora) sowie der Gemeinde.

Ebenfalls 2000 Euro erhielt der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Bruckhausen. „Ihr habt nach Eurer Gründung das 2018 ausgefallene Möllebeckfest wiederbelebt und es in diesem Jahr mit einer tollen Leistung als 2.0 Möllebeckfest gefeiert – ein Riesenerfolg“, lobte Dirk Buschmann und bat den Vorsitzenden Marcel Krause und vom Vorstand Wolfgang Hunck und Jens Geßmann nach vorn. „Wir sind nur ein kleiner Teil und nehmen den Preis stellvertretend für das ganze Team gerne an“, sagte Krause. „Wir hoffen, auch weiterhin so erfolgreich arbeiten zu können. Das Geld kommt unserem Verein und somit dem ganzen Dorf zugute.“

Nach der großen Zeremonie spielten Annemieke Schwarzenegger und Bernhard Bücker noch ein Stück aus den „Ungarischen Tänzen“ (Johannes Brahms) und dem Zyklus „Die vier Jahreszeiten“ (Astor Piazzolla), der Bürgermeister bedankte sich und bat nochmal zum Buffet und zu Gesprächen.