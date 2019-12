Dinslaken. Die Hündin war schon länger im Wald am Aschenbruch an einen Baum gebunden und trug einen Maulkorb. Die Stadt Dinslaken sucht den Besitzer.

Die Stadt Dinslaken sucht nach einem Hundehalter, der seine Hündin in einem einsamen Waldstück angebunden zurückgelassen hat. Besonders perfide: Das Tier war an einen Baum im Wald am Aschenbruch in Oberlohberg angebunden und trug einen Maulkorb. Die Hündin, die weder gechipt ist noch eine Steuermarke hat, ist nun im Tierheim Sandforter Hof in Moers, mit dem die Stadt Dinslaken kooperiert.

„Sie ist furchtbar traurig“

Torsten Göbel, Leiter des Tierheims, hat die Hündin am Mittwoch selbst in Dinslaken abgeholt. Sie sei schon längere Zeit angebunden gewesen, sagt er. Die Hündin hatte großes Glück, dass ein Bürger am Mittwoch auf sie aufmerksam wurde. Das Waldstück am Aschenbruch in Oberlohberg ist eine einsame Gegend, das Tier wäre allein elendig verdurstet. Schon bei der Polizei und auch später im Tierheim habe die Hündin sehr viel Wasser getrunken, berichtet Torsten Göbel. Nur fressen wollte sie noch nicht. „Sie ist furchtbar traurig“, berichtet Göbel, stehe völlig neben sich.

Die traurige Hündin im Tierheim. Foto: Tierheim / Tierheim Sandforter Hof

In Dinslaken werden häufiger Hunde ausgesetzt

Dass in Dinslaken Hunde ausgesetzt werden, sei keine Seltenheit. Etwa viermal im Jahr werde das Tierheim deswegen alarmiert. Zuletzt wurde eine Beagle-Hündin im Sommer ausgesetzt, so Göbel. „Manchmal frage ich mich, wer da wieder seine Zuchttiere ausdünnt“, sagt er – die Beaglehündin hatte in ihrem Leben mehrmals Junge gehabt, das konnte man sehen. Für Göbel sind solche traurigen Vorfälle ein „typisches Zeichen unserer Gesellschaft“.

Es handelt sich um einen „20/40-Hund“

Für die Beagledame wurde ein neues Zuhause gefunden. Es gab auch schon Fälle, in denen Hunde an ihre Besitzer zurückgingen, weil diese sie im Alkoholnebel irgendwo vergessen hätten, so Göbel. Auch wenn die Stadt Dinslaken offiziell schreibt, dass die am Mittwoch gefundene Hundedame im Tierheim „auf ihre Besitzer wartet“, sei zumindest zweifelhaft ob diese sich melden und ob sie den Hund zurückbekommen, so Göbel. Der Hund sei ja offenbar nicht angemeldet. Außerdem handele es sich um einen sogenannten „20/40-Hund“ – also einen Hund, der mindestens 20 Kilo schwer oder 40 Zentimeter hoch ist und für den der Halter einen Sachkundenachweis haben müsste.

Kontakt zu Stadt und Tierheim

Wer Hinweise zum Besitzer der Hundedame geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 02064/66401 bei der Stadt Dinslaken zu melden. Weitere Informationen gibt es beim Tierheim Sandforter Hof unter Tel. 02841/780789.