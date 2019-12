Hünxe. Bei der von Nagell’schen Forstverwaltung in Hünxe-Gartrop können Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Die NRZ hat eine Familie begleitet.

In Hünxe macht die Suche nach dem Weihnachtsbaum viel Spaß

Der Glühwein dampft in den Kannen und der selbst gebackene Kuchen wartet auch schon auf alle, die am vierten Adventssonntag in Gartrop bei der von Nagell’schen Forstverwaltung neben dem Schützenplatz ihren Weihnachtsbaum geschlagen haben.

Schon seit 22 Jahren sorgen die Budenfeen um Ingrid Bay für das leibliche Wohl der Besucher, der Erlös aus den kulinarischen Köstlichkeiten und den selbst gemachten Kleinigkeiten in der Bude nebenan sind für den guten Zweck bestimmt. In diesem Jahr kommen die Spenden dem Verein Gänseblümchen und dem Kinderheim in Drevenack zugute.

Aus Zufall wurde Tradition

Ein paar hundert Meter weiter macht sich Forstwirt Markus Macher mit einer Gruppe auf den Weg in den Wald, um dort zwei Bäume zu schlagen. Schon seit über dreißig Jahren kommen die Schwestern Bärbel Hegemann, Christa Kellerhoff und Annegret Stilla mit ihren Familien aus Gladbeck und Gelsenkirchen nach Hünxe, um hier ihren Weihnachtsbaum zu kaufen. Martin Stilla las damals zufällig eine dreizeilige Ankündigung in der Zeitung, seitdem fahren die Familien für ihre Weihnachtsbäume jedes Jahr eine halbe Stunde nach Gartrop.

Die Budenfeen sorgen mit selbstgebackenem Kuchen, Schnittchen und Getränken für das leibliche Wohl. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

„Das ist Tradition“, sagt Annegret Stilla, „wir machen das, seit unsere Kinder laufen können.“ Die Kinder sind mittlerweile groß und haben eigene Kinder. So wie Judith Winkler. Als sie selbst noch Kind war, habe manchmal Schnee gelegen und „wir haben Rehe gesehen“, erinnert sie sich. Es sind schöne Erlebnisse wie diese, die die Familienmitglieder schätzen. „Die Bäume sind schön“, sind sich alle einig. Dass sie den Weihnachtsbaum noch selbst schlagen können, sei das Tüpfelchen auf dem i. Schnee gab es am Sonntag zwar nicht, dafür Regen, doch davon ließ sich die Familie nicht abhalten.

Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum kann losgehen

In der Nähe des Golfplatzes hat die Gruppe ihr Ziel erreicht. Markus Macher öffnet die Schonung, die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum kann losgehen. „Das ist reine Geschmackssache“, sagt der Forstwirt. Einen Trend konnte er aber beobachten: Die Gruppen, die raus in den Wald fahren möchten, um einen Baum zu schlagen, werden mehr.

Dafür hat die Familie relativ genaue Vorstellungen vom perfekten Weihnachtsbaum. Gut, gleichmäßig und möglichst dicht gewachsen sollte er sein, so der Tenor. Für Bärbel Hegemann und ihren Lebensgefährten Peter Koslowski kommt in diesem Jahr ein weiteres Kriterium hinzu: Es sollte ein schlanker Baum sein, denn die beiden haben sich neu eingerichtet und der Baum bekommt einen neuen Platz.

Ein Weihnachtsbaum muss sieben bis zehn Jahre alt sein, mindestens

Die Familienmitglieder schwärmen aus und suchen zwischen Nordmanntanne, Fichte, Blaufichte und großer Küstentanne nach dem richtigen Baum. Letztere besticht durch ihren angenehmen Duft, weiß Jochen Peerenboom, Leiter der von Nagell’schen Forstverwaltung. Seit den 1970er Jahren kann man hier seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen.

Während die Bäume am Verkaufsstand eine reine Weihnachtsbaumkultur sind, sind die Bäume, die im Wald geschlagen werden, Teil der Durchforstungsmaßnahmen, wie Jochen Peerenboom erklärt. Sieben bis zehn Jahre muss ein Baum alt sein, um als Weihnachtsbaum infrage zu kommen. Mehrere hundert Bäume verkauft die Forstverwaltung pro Jahr als Tannenbaum, die Kosten liegen bei etwa 20 Euro pro Meter.

„So schnell wie dieses Jahr habe ich noch nie einen Baum gefunden“

„Wir haben einen gefunden“, schallt es plötzlich zwischen den Tannenzweigen hervor, Bärbel Hegemann und Peter Koslowski sind fündig geworden. „Wir haben den beide gesehen und gesagt: Der passt dahin, wo er stehen soll“, freuen sich die beiden über den Tannenbaum, der heute geschmückt wird. „So schnell wie dieses Jahr habe ich noch nie einen Baum gefunden“, ergänzt Bärbel Hegemann und strahlt. „Es macht einfach Spaß“, findet sie. So wie sie schätzen auch die anderen Familienmitglieder die Naturbelassenheit der Bäume: „Die sind nicht gespritzt und fangen in der Wohnung nicht an, komisch zu riechen.“ Der Baum duftet einfach nur nach Baum.

Bärbel Hegemann und Peter Koslowski mit ihrem perfekten Weihnachtsbaum. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Ruckzuck ist die 1,56 Meter große, schlanke Nordmanntanne abgesägt. Bevor sie sich auf die Reise zu ihrem neuen Zuhause machen kann, wird sie mit Hilfe von Markus Macher noch eingenetzt und im Kofferraum verstaut. Bevor es wieder nach Hause geht, legen die Familien aber noch einen Zwischenstopp bei den Budenfeen ein, denn anschließend noch gemeinsam einen Glühwein zu trinken, gehört für die Familie genauso zur Tradition des Weihnachtsbaumschlagens.