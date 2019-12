Neun Tannen weg! In Voerde geht der Weihnachtsbaumdieb um

Geht in Voerde der weihnachtshassende Grinch um? Am Wochenende wurden dort an zwei Stellen Weihnachtsbäume gestohlen. Insgesamt verschwanden neun Christbäume – und einer war sogar festlich geschmückt!

Wer hat ihn gesehen? Das Reisebüro am Ankerplatz in Voerde vermisst seinen Weihnachtsbaum. Foto: Reisebüro Ankerplatz / PR

Gesucht: geliebter Weihnachtsbaum

Vor dem Reisebüro Ankerplatz steht ein Plakat. „Leider wurde unser geliebter Weihnachtsbaum vor unserer Tür geklaut“ steht darauf – mit einem gemalten „Phantombild“ des verschwundenen Baums. Die zwei Meter hohe Tanne verschwand am Wochenende vor dem Reisebüro – obwohl sie mit Kabelbinder befestigt war. „Dabei haben hier alle dieselben Bäume“, wundert sich Claudia Rudnik, Angestellte des Reisebüros.

Die Tannen wurden von der Werbegemeinschaft gestiftet und tragen alle rote Schleifen. „Aber vielleicht war unserer der Schönste“, mutmaßt Claudia Rudnik. „Wir hoffen sehr, dass unser Baum von jemandem geklaut wurde, der sich keinen eigenen Baum leisten kann“, schreibt das Reisebüro auf seiner Facebookseite mit dem Hashtag #vielspaßmitunserembaum.

Aus dem Weihnachtsbaumverkauf verschwanden acht Bäume

Allerdings war der Baum des Reisebüros nicht der einzige Weihnachtsbaum, der geklaut wurde. Auch von einem Weihnachtsbaumverkauf in der Nähe von Wendorf an der Friedrichsfelder Straße wurden acht Tannen gestohlen. Der Betreiber hatte den mit Bauzäunen abgetrennten Stand am Samstagabend gegen 20 Uhr abgeschlossen. Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkte er, dass acht Weihnachtsbäume fehlten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde unter der Telefonnummer 02855/9638-0.