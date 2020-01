K17-Umbau: Stadt Voerde erstattet gezahlte Straßenreinigung

Knapp eineinhalb Jahre hat der Umbau der Dinslakener Straße (K17) inklusive Kreisverkehr gedauert. Viele Monate blieb dort die Straßenreinigung aufgrund der Baustelle aus. Umsonst bezahlt haben die Anlieger aber nicht. Wie im Falle aller Straßenbaumaßnahmen, die länger als drei Monate dauern, wird die Stadt auch hier die gezahlten Straßenreinigungsbeiträge zurückerstatten, wie die Erste und Technische Beigeordnete Nicole Johann auf NRZ-Anfrage erklärt. Am Ende eines Kalenderjahres prüfe die Stadt die Dauer der Maßnahme, während der die Straße nicht gereinigt wurde. Daraus leite sie dann die jeweiligen Erstattungsbeträge ab.

Die Straßenreinigungsgebühr berechnet sich pro laufendem Kehrmeter. Der Beitrag blieb nach Ratsbeschluss vom Dezember 2019 unverändert: Aktuell beträgt dieser 1,32 Euro pro laufendem Meter im Jahr. Große Summen an Rückerstattungen können die Anlieger also nicht erwarten. Ein Rechenbeispiel: Bei 8,50 laufenden Kehrmetern fallen 11,22 Euro an Jahresgebühr an. Angenommen, eine Straße wäre wegen einer Langzeitbaustelle sieben Monate nicht gereinigt worden, müsste die Stadt in diesem Fall 6,55 Euro an den betreffenden Anlieger zurückerstatten. (P.K.)