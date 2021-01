Kai Magnus Sting kommt erst im November nach Voerde

Voerde. Der Auftritt des Komikers Kai Magnus Sting ist pandemiebedingt vom 27. Februar auf den 12. November verschoben worden.

Voerde. Angesichts der aktuellen Pandemie-Entwicklung wird der Auftritt des Komikers Kai Magnus Sting mit seinem Programm „Hömma, so isset“ am 27. Februar 2021 in der Aula des Schulzentrums-Nord verschoben. Das teilte der Veranstalter mit.

Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden

Der Auftritt soll am Freitag, 12. November 2021, 20 Uhr, nachgeholt werden. Die Tickets und Bestellungen behalten ihre Gültigkeit. Gäste, die diesen Termin nicht wahrnehmen können, können ihre Tickets kostenlos stornieren. Weitere Informationen: 02064-41350 und info@vhs-dinslaken.de.