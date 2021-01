Keine Präsenz: Jagdgenossen müssen sich schriftlich melden

Hünxe Grundeigentümer der sieben gemeinschaftlichen Jagdbezirke Hünxe müssen sich für Beschlüsse beim Vorsitzenden oder der Gemeinde melden.

Hünxe. Die Jagdgenossen (Grundeigentümer) der gemeinschaftlichen Jagdbezirke Hünxe I bis VII können aufgrund der aktuellen Lage eine Präsenzveranstaltung nur unter schwierigen

Bedingungen durchführen und selbst dann ist die Gefahr einer möglichen Ansteckung

nicht beseitigt. Deshalb werden erstmalig die notwendigen Beschlüsse via Umlaufbeschlüsse erwirkt. Das geht aus dem neuen Amtsblatt hervor.

Jeder Jagdgenosse kann sich entweder beim entsprechenden Jagdgenossenschaftsvorsitzenden oder bei der Gemeindeverwaltung Hünxe (ordnung@huenxe.de oder 02858-69117) bis zum 21. Februar 2021 melden, um sich in den entsprechenden Verteiler einzutragen. Zwischen

dem 22. und 28. Februar erhalten alle dann die notwendigen Beschlussvorlagen. Der Umlaufbeschluss beginnt am 1. März und endet am 15. März 2021. Ohne Rückmeldung wird eine Zustimmung vorausgesetzt.

Im Anschluss erfolgt eine Auswertung und die Ergebnisse werden an die Adressen aus

den Verteilern verschickt bzw. im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht.