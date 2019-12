Kontroverse Debatte im Dinslakener Hauptausschuss

Punkt für Punkt arbeiteten gestern die Mitglieder des Hauptausschusses die Tagesordnung ab. Großartige Diskussionen, kontroverse Redebeiträge, kritische Fragen in Richtung Verwaltung gab es nicht. Bis zum Punkt 26, als man auf das Freibad Hiesfeld zu sprechen kam. Dann merkte man schnell, dass es ein emotionsgeladenes Thema ist.

Wobei ging es beim Punkt 26? Aus Sicht der Verwaltung steht fest, dass am Standort in Hiesfeld kein Freibad weiterbetrieben werden kann. Deswegen soll geprüft werden, ob man die Fläche als Erholungsgebiet nutzen kann.

Das ist schon länger bekannt, die Stadtwerke waren auch schon in dieser Richtung unterwegs. Doch nun soll die Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (Din Fleg) übernehmen, prüfen, was auf der Fläche möglich ist, mit den Anliegern, den Vereinen ermitteln, was gewünscht wird.

Die Din Fleg soll sich darum kümmern

Das war aber der Zunder, an dem sich die Diskussion entfachte. Ist doch die Din Fleg gegründet worden, um Wohnbaugebiete und Gewerbeflächen zu entwickeln. Wenn sich diese städtische Gesellschaft nun um das Freibadgelände kümmern soll, dann werden sicherlich schnell Stimmen laut, die sagen, dass es von Anfang an gewollt wurde, dass das Freibad einer Wohnbebauung weichen sollte. In diese Kerbe schlug Gerd Baßfeld (Linke). Er habe sich gewundert, dass nun die Din Fleg damit beauftragt werden soll. Dieser Schritt lasse den Gedanken zu, dass da doch gebaut werden soll, dass von Anfang an dieses Ziel verfolgt wurde.

Die Angelegenheit nach vorne bringen

Baßfeld erntete Widerspruch, vom Bürgermeister, von der CDU und von der SPD. Das gehöre ins Reich der Legenden. Von der Übertragung dieser Aufgabe, von diesem Schritt erwarte man, so der Bürgermeister, dass man die Angelegenheit nach vorne bringe. Von anderen Ausschussmitgliedern wurde auf die Themenwochen zur Bebauung des Trabrennbahngeländes verwiesen.

Da hätten die Mitarbeiter der Din Fleg bewiesen, wie Bürgerbeteiligung funktioniert. Heinz Wansing appellierte an Baßfeld, dass er dieser Legendbildung entgegentreten sollte. Solche Gerüchte würden von „Heißmachern aus Hiesfeld“ erzählt, diesen Unfug sollte Baßfeld nicht befeuern. In der Vorlage sei begründet, warum man die Din Fleg ausnahmsweise mit einer solchen Aufgabe betraue.

Wansing: Untergrund ist ungeeignet

Wansing betonte, dass der Betrieb eines Freibades am Standort Hiesfeld nicht mehr möglich sei. Die Bodenverhältnisse lassen es nicht zu. „Der Untergrund ist absolut ungeeignet“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Baßfeld sollte seiner Verantwortung gerecht werden und der Legendenbildung entgegen wirken, sagte Ronny Schneider (SPD).

Seine Fraktion sei „bis zur letzten Rille den Weg mitgegangen“, das Bad in Hiesfeld zu erhalten. Geändert habe sich die Ansicht, als der Experte, den der Freibadverein ins Boot holte, in einer Ratssitzung erklärte, dass die Bodenbeschaffenheit es nicht zulasse. Da sei der Punkt erreicht worden, ab dem man den Weg nicht mehr mitgehen konnte, so Schneider. Karl-Heinz Geimer (SPD) betonte, dass man sich noch nie Gedanken darüber gemacht habe, das Gelände als Wohnbauflächen auszuweisen, zumal dort auch keine großartige Wohnbebauung möglich sei.

Bei einer Gegenstimme (Baßfeld) und einer Enthaltung (Brücker, UBV) wurde der Vorschlag angenommen, die Din Fleg zu beauftragen.

Anträge zum Bürgerbad wurden geschoben

Die weiteren Punkte der Tagesordnung, 36 gab es, wurden danach wieder ohne große Diskussionen abgearbeitet. Am Ende ging es nochmals um das Freibad Hiesfeld. In einem gemeinsamen Antrag fordern UBV, der FDP-Stadtverband, die Partei Die Linke und die Grünen, dem Freibadverein das Gelände zu überlassen, damit dort ein Bürgerbad errichtet werden könne. Hierbei verständigte man sich darauf, die Anträge erst in der nächsten Woche im Rat zu behandeln.