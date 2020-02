Dinslaken. Die Gartenschule in Dinslaken hat mit Krankheitswelle zu kämpfen. Letzte Woche waren über 80 der rund 200 Kinder krank. Das tut die Schule nun.

Krankheitswelle an Gartenschule: Nur Notgruppe am Nachmittag

Mit einer Krankheitswelle mit grippeähnlichen Symptomen hat aktuell die Gartenschule in Dinslaken zu kämpfen. „Es ist Land unter im Moment“, sagt Schulleiterin Diana Linder. „Vergangene Woche waren in der Spitze 84 Kinder krank.“

Insgesamt besuchen rund 200 Mädchen und Jungen die zweizügige Grundschule in der Innenstadt: Der Krankenstand lag also in der vergangenen Woche bei über 40 Prozent.

Notgruppe für den Nachmittag eingerichtet

Die Gartenschule hat nun darauf reagiert: In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Wesel entfallen deshalb seit Montag und noch bis Freitag die reguläre Ganztagsbetreuung und der Nachmittagsunterricht, die Kinder sollen nach dem Vormittagsunterricht abgeholt werden. „Eine Notgruppe ist aber eingerichtet, kein Kind ist unbetreut“, betont Diana Linder.

In der Schule würden nun verschiedene Hygienemaßnahmen durchgeführt, die zur Besserung führen sollen – unter anderem, erklärt Linder, würden Tische, Spiele, Türklinken und ähnliches desinfiziert. „Und auch unsere Kinder werden auf grundlegende hygienische Maßnahmen hingewiesen“, sagt sie. „So sollen sie sich zum Beispiel im Moment am besten nicht umarmen und ihre Hände immer gründlich waschen“, sagt Linder. Ihr ist es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, „dass Eltern ihre Kinder erst dann wieder in die Schule bringen sollen, wenn sie gesund sind“.