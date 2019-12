Krudenburg: Der Weihnachtsmarkt der besonderen Art

Hünxe. Aus den Wohnungen heraus verkaufen die Krudenburger und ihre Freunde ihre Ware auf dem Weihnachtsmarkt. Für Stände sind die Straßen zu eng.

Ein Geheimtipp ist der Weihnachtsmarkt in Krudenburg mit Sicherheit nicht mehr. Schließlich unterscheidet er sich von sämtlichen Weihnachts- und Adventsmärkten in der Region: Denn es gibt einfach so gut wie keine Verkaufsstände. Nein, auf allerhand Weihnachtsartikel, Leckereien oder Kunsthandwerk, mussten die zahlreichen Besucher hier am Samstag nicht verzichten. Weil die Dorfstraße so schmal ist, verkauften die Krudenburger die größtenteils selbst hergestellten Produkte einfach direkt aus den Fenstern ihrer Häuser. Das hat mittlerweile schon Tradition. Zum 21. Mal lud die Dorfgemeinschaft Krudenburg unter der Schirmherrschaft des Heimat- und Verkehrsvereins Hünxe zum Weihnachtsmarkt in den historischen Ortskern ein.