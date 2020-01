Voerde. Der Wagen lag mit Totalschaden am Straßenrand, der Fahrer war unauffindbar. Wie die Polizei ihn fand. Und was er nun bezahlen muss.

Kurioser Unfall in Voerde: Fahrer bekommt dicke Rechnung

Der kuriose Unfall am Mittwochabend in Voerde wird für den Fahrer ein teures Nachspiel haben. Der Fahrer war mit seinem Wagen an der Unterführung Steinstraße von der Straße abgekommen, hatte 50 Meter Geländer zum Fußgängerweg eingerissen und eine Laterne umgefahren – und war nach dem Unfall unauffindbar. Die Polizei ermittelte den Täter – den nun wohl eine satte Rechnung erwartet.

Feuerwehr suchte den Wald mit Wärmebildkamera ab

Ein Zeuge hat den leeren, total zerstörten Unfallwagen am Mittwochabend, 22 Uhr, entdeckt und die Polizei alarmiert. Weil der Fahrer nicht zu sehen war, suchte die Feuerwehr den Wald sogar mit einer Wärmebildkamera ab - vergeblich. Schließlich hätte der Fahrer ja verletzt dort liegen können, erklärt Detlef Berlin, Sprecher der Feuerwehr Voerde. Das Handy, das auf dem Beifahrersitz des Wagens lag, führte die Polizei schließlich zum Besitzer und wohl auch Fahrer des Wagens: ein 31-Jähriger aus Voerde.

Der Wagen ist von der Straße über den Gehweg geschleudert. Foto: Feuerwehr Voerde / PR

Erster Drogentest verlief positiv

Als die Beamten abends an der Tür des Mannes klingelten, machte niemand auf. Allerdings war Licht in der Wohnung zu sehen. Über den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft beschaffte sich die Polizei die Erlaubnis, die Tür zur Wohnung von einem Schlüsseldienst öffnen zu lassen. Und fand dort den 31-Jährigen, der kleinere Verletzungen am Kopf hatte. Ein erster Drogentest verlief positiv. Was und wieviel der Voerder genommen hatte, wird ein Gutachten zeigen. Die Spuren deuten zudem laut Polizei darauf hin, dass der Wagen zu schnell war.

Der Voerder muss auch seine Kleidung abgeben

Auf der Wache musste der Voerder nicht nur den Führerschein sondern auch seine Oberbekleidung abgeben. „Wir behandeln einen solchen Unfall wie einen Tatort“, erläutert Andrea Margraf, Sprecherin der Kreispolizei. Wenn der Mann nachträglich bestreitet, den Wagen gefahren zu sein, wird die Kleidung auf Partikel aus dem Wagen - etwa von Lenkrad oder Airbag – untersucht.

Das sieht die Gebührensatzung der Stadt Voerde vor

Weil der Mann Unfallflucht begangen hat, wird wohl seine Versicherung nicht für die Schäden aufkommen. Die Stadt Voerde wird dem 31-Jährigen das Geländer in Rechnung stellen, außerdem wohl auch den Einsatz der Feuerwehr. Die entsprechende Gebührensatzung sieht das vor, wenn „Gefahr oder Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt“ wurden, so Nicole Johann, Erste und Technische Beigeordnete der Stadt Voerde. Außerdem musste auch der Notdienst des Baubetriebshofs sowie der Notdienst des RWE ausrücken, weil stromführende Kabel offen auf der Straße lagen. Die umgefahrene Laterne gehört Innogy - und ist wohl auch nicht umsonst.

Es hätte auch ein Radfahrer dort unterwegs sein können

Wie hoch der verursachte Schaden ist, ließe sich jetzt noch nicht beziffern, so Nicole Johann. „Vor allem bin ich aber froh, dass nur Sachschaden entstanden ist“, sagt sie. Es hätte ja auch, ergänzt Andrea Margraf, ein Radfahrer dort unterwegs sein können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Voerde, 02855 96380, zu melden.