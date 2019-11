Dinslaken. Dinslakens Altbürgermeister Kurt Altena, Ehrenvorsitz im Mühlenverein Hiesfeld, feiert heute 90. Geburtstag mit Familie, Freunden, Weggefährten.

Kurt Altena: Einsatz für Beruf, Sport, Politik und Mühlen

Altbürgermeister Kurt Altena, seit Mai Ehrenvorsitzender des Mühlenvereins Hiesfeld, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Geboren wurde er als Sohn eines Bergmanns am 23. November 1929 in Dinslaken-Barmingholten, wo er auch seine Jugendzeit verbrachte und in die Schule ging. Als 15-Jährigen zog ihn 1944 die Wehrmacht zum Kriegsdienst ein, dabei geriet er in Salzburg in amerikanische Gefangenschaft. Altena war 23 Jahre im Bergbau beschäftigt, arbeitete 25 Jahre bei der Wohnbau, war 21 Jahre Betriebsratsvorsitzender, wurde 1990 Abteilungsleiter.

Letzter ehrenamtlicher Bürgermeister Dinslakens

Schon früh übernahm Kurt Altena verschiedene verantwortliche Funktionen im Bereich des Sports, war seit 1982 Vorsitzender des Kreissportbundes Wesel, fast 20 Jahre stellv. Vorsitzender des Dinslakener Stadtsportverbandes. 1978 erhielt er das Jugendleiterabzeichen des DFB in Gold für 30 Jahre Jugendarbeit.

Altena engagierte sich auch kommunalpolitisch, war ab 1969 für die SPD im Rat der Stadt Dinslaken und wurde 1979 zum stellv. Bürgermeister gewählt. Von 1993 bis zur Kommunalrechtsreform 1995 war er der letzte ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Dinslaken.

Mitbegründer des Mühlenvereins Hiesfeld

Neben Beruf, Sport und Kommunalpolitik widmete sich Kurt Altena dem Erhalt der beiden Hiesfelder Mühlen. Als Mitbegründer des Mühlenvereins Hiesfeld im Jahre 1976 übernahm „Mühlen-Kurt“ 1982 den Vorsitz. Dort leistet er überaus erfolgreiche Arbeit, führte mit seinem Team unzählige Schulklassen, Gruppen und Einzelpersonen aus nah und fern durch Hiesfeld Kleinode.

Für sein verdienstvolles Wirken auf diesem Gebiet wurde Altena vom Verein für Heimatpflege Land Dinslaken 1991 mit dem „Dinslakener Pfennig“ geehrt. Ein Jahr später erhielt er die Sportehrenplakette. Sein gesamtes umfangreiches ehrenamtliches Engagement wurde 1993 durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. Seit 1995 ist er Ehrenbürger von Dinslakens Partnerstadt Agen.

37 Jahre Vorsitzender, jetzt Ehrenvorsitzender

Nach 37 Jahren als Vorsitzender des Mühlenvereins legte Kurt Altena – seit 1978 verheiratet, ein Sohn und zwei Enkelkinder – im Mai dieses Jahres sein Amt in jüngere Hände. Heute feiert er im Kreis von Familie, Freunden und Weggefährten.