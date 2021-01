Landesbehörde baut Luftmessgerät in Dinslaken ab

Dinslaken. Land beendet Stickstoffdioxid-Messung an Wilhelm-Lantermann-Straße. Werte würden seit Jahren eingehalten werden, heißt es.

Dinslaken. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) hat an so mancher Stelle im Land neue Standorte für Messungen des Luftschadstoffs Stickstoffdioxid in Betrieb genommen. Insgesamt gibt es 16 neue Messstellen. In Dinslaken dagegen, so teilt es die Landesbehörde mit, sollen Messungen beendet werden. Laut LANUV handelt es sich bei dem Standort Wilhelm-Lantermann-Straße - hier steht ein sogenannter Passivsammler für Stickstoffdioxid - um einen solchen, an denen die Grenzwerte in den zurückliegenden Jahren und absehbar in der Zukunft sicher eingehalten werden.

Insgesamt umfasst das Landesmessnetz derzeit (Stand: 7. Januar 2021) 143 Messstationen, davon sind 62 feste Messcontainer, die mehrere Luftschadstoffe messen, und 81 Passivsammler, die lediglich Stickstoffdioxid erfassen. Das Landesmessnetz dient der Aufgabe der Überwachung der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zur Luftqualität. Seit mehr als 30 Jahren wird in NRW Luftqualitätsüberwachung durch das LANUV und seine Vorgängerinstitutionen betrieben.

Die Ergebnisse der Messungen zur Luftqualität in NRW werden laufend aktualisiert und sind im Internet einsehbar. Die Jahreswerte 2020 sollen nach Abschluss der Laboranalysen und der erforderlichen Validierungsprozesse im ersten Quartal des Jahres 2021 veröffentlicht werden.Die aktuellen Luftqualitätsdaten können unter folgenden Link eingesehen werden: https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/aktuelle-luftqualitaet