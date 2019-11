Landrat sprach mit Jugendlichen in Dinslaken über Demokratie

„Frieden ist mehr, als dass es keinen Krieg gibt.“ Mit diesen Worten begrüßt Caritas-Mitarbeiter Guido Busch seine Gäste am Dienstagnachmittag in der OT Lohbergstraße. Jugendliche aus verschiedenen Caritas-Gruppen, Kinder aus der Fliehburg, sie alle wollten mit Hilfe des Moderators Stefan Stürznickel, Leiter des Bildungs- und Innovationszentrums Lohberg, mit Landrat Ansgar Müller über Demokratie ins Gespräch kommen.

Die Idee war auf einer Wallfahrt entstanden, Müller erklärte sich spontan bereit, sich der Diskussion zu stellen und die Fragen der Jugendlichen zu beantworten. Denn „wir müssen mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, ihre Ängste und Sorgen ernst nehmen“, so Busch.

Müllers Vater stand an der Wiege des Grundgesetzes

Zur Entstehung der Demokratie und des damit verbundenen Grundgesetzes brachte der Landrat eine ganz persönliche Geschichte mit: Sein Vater hat einst in Bonn Jura studiert. Als junger Mann hatte er das Glück, an den Beratungen zum Grundgesetz teilnehmen zu dürfen. 61 Männer und vier Frauen berieten über Wochen, wie sie Deutschland neu erfinden könnten, nachdem Europa in Schutt und Asche lag, Millionen Menschen dem Krieg zum Opfer gefallen waren und in Vernichtungslagern Millionen Menschen umgebracht wurden. „Unter diesem Eindruck standen die 65 Menschen, darunter viele, die selbst im KZ gesessen haben“, berichtet Landrat Ansgar Müller. „Mein Vater war damals sehr beeindruckt.“ Vielleicht, so Müller, war es der Kriegszeit geschuldet, dass diese Männer und Frauen ihre Gesetze in knappen und verständlichen Worten verfassten, klare, unumstößliche Aussagen.

Das wollten die Jugendlichen wissen

Warum aber denn im Grundgesetz zu lesen sei „Männer und Frauen sind gleich“, wenn sie nach all den Jahren immer noch nicht gleich behandelt würden, war eine der Fragen, die die Jugendlichen stellten. Eine gute Frage, die aufzeige, wie mühselig der Weg zu einer Demokratie sei. „Wie schon britische Staatsmann Churchill sagte: Die Demokratie ist die schlechteste Staatsform die es gibt, außer denjenigen, die alle schon ausprobiert wurden“, erklärt der Politiker Müller, „die Demokratie zu leben ist ein langwieriger Prozess. Auf dem Papier liest sich alles sehr leicht, doch in der Praxis bleibt noch viel zu tun.“ Die Benachteiligung der Frau zu beenden sei allerdings eine Aufgabe, der sich nicht nur Politik sondern auch die Gesellschaft stellen müsse.

Wie er Landrat geworden sei? Warum es nicht mehr Bürgerentscheide gebe? Warum die Rente so gering ausfalle, was für ihn Heimat bedeute und ob er schon einmal in einem Land gewesen sein, in dem Krieg herrschte? All diese Fragen interessierten die Kinder und Jugendlichen. Warum es kein Verbot der AfD gebe? Was er von Freiheit hielte?

Was bedeutet Freiheit?

Die eigene Freiheit könne nie absolut sein, sei nicht rücksichtslos, mit der Freiheit müsse ein jeder verantwortlich umgehen, denn die Freiheit des Einzelnen ende dort, wo die Freiheit des anderen anfing, so Müller. Extremismus in jeglicher Form sei zu verhindern. Man müsse in einer Demokratie aber auch die Meinung der anderen akzeptieren, auch wenn sie nicht der eigenen entspreche, mahnte der Landrat auf die Frage, warum sich gerade Jugendliche bei der europäischen Datenschutzverordnung übergangen fühlten. „Sicher, man hätte sich vielleicht mehr Zeit in Brüssel für Erklärungen der unterschiedlichen Standpunkte nehmen können. Aber die Diskussion hat auch gezeigt, dass die Bereitschaft, dass auch mal gegen die eigene Meinung gestimmt wird, anzuerkennen, abnimmt.“

Appell: „Melden Sie sich zu Wort“

Dass Jugendliche nicht ernstgenommen werden, nichts erreichen würden, das stimme so nicht. Gerade die „Fridays for Future“ würden das Gegenteil beweisen. „Ihr jungen Leute habt protestiert, habt zu Recht von uns gefordert, etwas für die Zukunft zu tun, die Diskussion ist angeschoben, wenn auch noch Vieles nicht zur Zufriedenheit gelöst ist.“ Deshalb seine Bitte an die Jugendlichen und Kinder: „Interessieren Sie sich, stellen Sie Ihre Fragen, lassen Sie sich nicht abwimmeln, melden Sie sich zu Wort.“