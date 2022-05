Landtagswahl 2022 in Dinslaken: Der Wahltag im Newsblog

Dinslaken. Dinslaken gehört mit Oberhausen-Sterkrade zum Wahlkreis 57 - wie werden die Menschen hier abstimmen? Wir begleiten den Tag im Newsblog.

Wenn am Sonntag in NRW ein neuer Landtag gewählt wird, sind auch die Menschen in Dinslaken aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Am Wahltag werden wir Sie an dieser Stelle in unserem Newsblog über alle Entwicklungen rund um die Wahl im Wahlkreis 57 auf dem Laufenden halten.

Insgesamt gibt es in NRW 128 Wahlkreise, im Kreis Wesel sind es vier. Dinslaken gehört mit Oberhausen-Sterkrade zum Wahlkreis 57 (Oberhausen II - Wesel I). Die Wahlleitung für diesen Wahlkreis liegt bei der Stadt Oberhausen. Die Kommunen Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten und Voerde bilden den Wahlkreis 58 (Wesel II). Zum Wahlkreis 59 (Wesel III) gehören Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel. Moers und Neukirchen-Vluyn bilden den Wahlkreis Wesel IV.

NRW-Landtagswahl 2022 im Wahlkreis 58 (Wesel II)

Als Direktkandidaten für die Landtagswahl 2022 in NRW gehen in Dinslaken und Oberhausen

Stefan Zimkeit (SPD)

Simone-Tatjana Stehr (CDU)

Niklas Graf (Grüne)

Bettina Piechatzek (FDP)

Christian Rösen (Die Linke)

Ann-Katrin van Rompaey (Volt)

Olaf Wilhelm (AfD)

Raimund Kunte (Die Violetten)

