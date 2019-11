Märchenthema lässt das Kammerorchester Dinslaken swingen

So hat man das Kammerorchester Dinslaken noch nicht erlebt: Es swingte und jazzte. Der Grund lag tatsächlich ganz tief im Programm des Sinfoniekonzertes am Sonntag in der Aula des OHG: Es ging um Märchen. Und in Märchen gehen ja bekanntlich immer wieder zauberhafte Verwandlungen vonstatten.

Der „Hexenmeister“ und sein ausführender „Gehilfe“ waren in diesem Fall Alan Menken und Sebastian Rakow. Letzterer hatte für das Konzertthema „Märchen und Sagen in der Musik“ nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch ein Stück in die Zukunft geblickt.

Disney-Musik aus „Aladdin“ und „Arielle“

Der New Yorker Musical-Komponist Alan Merken („Little Shop of Horrors“, „Beauty and the Beast“) schuf auch die Musik der beiden Disney-Filme „Aladdin“ und „Arielle“, letzterer kommt erst im kommenden Jahr als Realverfilmung neu in die Kinos.

Menken mischte den typischen, emotionalen Musicalstil, amerikanisch Angejazztes, wie man es seit dem „Dschungelbuch“ mit Disney-Filmen assoziiert und den Sujets entsprechendes „Lokalkolorit“. Und so studierte Orchesterleiter Sebastian Rakow erfolgreich mit den Musikerinnen und Musikern den schwungvollen, rhythmisch pulsierenden und doch gerade in den Streichern weich dahinfließenden Sound ein, der in „Arielle“ für karibische Lebensfreude unter der Wasseroberfläche“ sorgt und in „Aladdin“ für jenen „Oscar“-prämierten Mix aus Jazz und dem, was man im Westen für orientalische Musik hält.

„Exotismus“ ist keine Erfindung aus Hollywood

Dieser „Exotismus“, der auf Märchenwelten ebenso wie auf die Welt der Musik projiziert wird, ist keine Erfindung aus Hollywood. Bereits um 1800 waren Opern mit orientalischem Sujets Mode. Und dazu gehörte eben auch jenes „Tschinderassabumm“, dass man mit der osmanischen Janitscharen-Musik verband. Militärmusik, die dem Publikum gefiel. Mozarts „Türkischer Marsch“ und „Die Entführung aus dem Serail“ gehören zum Genre. Und eben auch „Der Kalif von Bagdad“ von Francois-Adrien Boieldieu, mit dessen Ouvertüre das Konzert am Sonntag begann. Mit der Arie der „Zètulbè“ hatte auch die Solistin des Abends, die Gesangsstudentin Paula Pineda Torres, ihren ersten Auftritt.

Märchen aus 1001 Nacht: Dazu gehört auch, dass „Aladdin“ und der „Kalif von Bagdad“ der persischen Vorlage entstammen würden. Tatsächlich geht die Sammlung, wie man sie kennt, auf Antoine Galland zurück. „Aladdin“ lernte er wie „Sindbad“ und „Ali Baba“ von einem syrischen Erzähler kennen.

Harfenistin hätte Sonderapplaus nach „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ verdient

Auch die traurige Geschichte der Mélisande, die im Wald von einem Prinzen gefunden wird, ihn heiratet, aber sich dann in dessen Bruder verliebt, klingt nur nach Sage, ist aber ein symbolistisches Drama. Gabriel Fauré schrieb dazu Theatermusik, verwandte aber auch seine beliebte „Sicilienne“ noch einmal für diesen Zweck. So erlebte das Publikum nicht nur Sebastian Rakows Orchesterfassung zum von Paula Pineda Torres vorgetragenen „Melisandrés Song“, sondern auch die sehnsuchts- und geheimnisvoll auf und ab steigende „Sicillenne“.

Ein echter Märchenklassiker ist und bleibt „Hänsel und Gretel“, auch wenn die Textfassung der Kinderoper von Engelbert Humperdinck die Handlung verändert hat. Vor allem aber: Hier ist alles kindgerecht. Das Orchester raschelt „Suse, liebe Suse“, Paula Pineda Torres singt „Brüderlein, komm tanz mit mir“ und „Ein Männlein steht im Walde“. Nur der „Abendsegen“ ist ein Stück, das eher Erwachsenenherzen rührt – dies aber äußerst erfolgreich.

Und herzerwärmend bleibt auch seit Anfang der 70er Jahre das Stück, mit dem das Kammerorchester sein Konzert beendete: die Titelmusik von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Hier hätte es durchaus auch einmal einen Sonderapplaus für die Harfenistin geben dürfen.

>> STIMMUNGSVOLLES KINDERKONZERT