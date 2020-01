Maskierte bedrohten Dinslakener mit Waffen und fesselten sie

Dinslaken. Zwei maskierte Männer drangen gewaltsam in ein Haus in Dinslaken ein. Sie bedrohten die Bewohnerin und einen Mann mit Waffen und fesselten sie.

Ein brutaler Raubüberfall ereignete sich in Dinslaken am Donnerstagabend. Zwei maskierte Männer drangen gewaltsam in ihr Haus ein, bedrohten die 64-jährige Frau und einen 60-jährigen Mann mit Schusswaffen und fesselten sie.

Gegen 20.45 Uhr klingelten die Unbekannten an dem Einfamilienhaus an der Uhlandstraße im Hagenbezirk. Die 64-jährige Frau öffnete die Haustür, als diese auch schon mit brachialer Gewalt nach innen gedrückt wurde und die Frau zu Boden warf. Die Männer drangen unvermittelt ein, schrien die Frau an, bedrohten sie mit Schusswaffen. Anschließend fesselten sie die Dinslakenerin und den 60-jährigen Mann. Dabei erlitt die Frau Verletzungen.

Ermittlungen in Dinslaken: Räuber klingelten an der Haustür

Anschließend durchsuchten die Männer das Haus und stahlen Bargeld. Um 21.17 Uhr machten sie sich mit ihrer Beute davon. Der Dinslakenerin gelang es anschließend, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Erste Ermittlungen der Polizei in Dinslaken ergaben, dass die Männer bereits schon einmal gegen 18.36 Uhr an der Haustür klingelten, aber niemanden antrafen.

Überfall in Dinslaken: So sahen die Täter aus

Die Beschreibung der Unbekannten: Der eine Mann war 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, er hatte eine schmale Figur, trug eine dunkle Jogginghose und einen hellen Pullover. Der Mann trug eine schwarze Maske und ein schwarzes Basecap. Dieser Mann bedrohte die Dinslakener mit einer schwarzen Pistole.

Der zweite Täter war etwa 1,85 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, er hatte eine muskulöse Figur, trug eine dunkle Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke „Champion“. Er hatte eine Wollmütze ins Gesicht gezogen. Dieser Unbekannte war mit einer silbernen Schusswaffe bewaffnet. Beide Männer sprachen deutsch mit vermutlich slawischem Akzent.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.