Michael Holm begeisterte auf dem Dinslakener Weihnachtsmarkt

Über den Köpfen der Weihnachtsmarktbesucher an der Neutor-Galerie blinken die Lichter, während auf der Bühne Sängerin Dana Pelizaeus aus Essen mit weihnachtlichen Liedern für Stimmung sorgt. Vor der Bühne tanzen sich die ersten Besucher schon warm, warten allerdings gespannt auf den Auftritt von Schlager-Urgestein Michael Holm. „Wann kommt er denn endlich“, fragt einer der Besucher ungeduldig, als der für 19 Uhr angekündigte Bühnengast auch um 19.10 Uhr noch nicht auf der Bühne auf dem Neutorplatz steht.

Abseits der Bühne ist der Weihnachtsmarkt bei regnerisch-kaltem Wetter fast leer. „Wenn der Regen nicht wäre, wäre es sicher voller hier. Der Regen macht alles kaputt“, sagt Franziska Böttner, die an ihrem Stand Süßigkeiten von gebrannten Mandeln bis hin zu Lebkuchenherzen verkauft.

Gebrannte Mandeln sind beliebt

Eigentlich gefällt es der Händlerin auf dem Dinslakener Weihnachtsmarkt. „An den trockenen Tagen sind wir hier ganz gut zufrieden, dann kommen die Menschen auch“, sagt sie. „Allerdings eher am Abend, wenn auf der Bühne Programm ist. Tagsüber ist hier eher weniger los“, erklärt Franziska Böttner. Am beliebtesten sind an ihrem Stand übrigens die gebrannten Mandeln.

Melanie Nowakowski vom Hiesfelder Carneval Club freute sich über Besucher an ihrem Stand. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

In der Eventbude freut man sich derweil am Stand des Hiesfelder Carneval Club (HCC) über die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt. „Es läuft hier eigentlich ganz gut. Die Menschen, die zu uns kommen sind alle nett und probieren gerne unsere Liköre“, sagt Melanie Nowakowski, die den Stand betreut. Am Stand gibt es, neben den Likören auch sonst allerhand Selbstgemachtes. „Fürs Fenster, für den Tisch, fürs leibliche Wohl und für die Seele“, sagt Melanie Nowakowski mit Blick auf die Kollektion aus Fensterbildern, Tischdekorationen, Flaschenmützen und anderen Dingen.

Ab 19.15 Uhr auf der Bühne

Um 19.15 Uhr ist es dann so weit: Michael Holm betritt, mit leuchtend roten Schuhen und dazu passendem Schal bekleidet, die Bühne und wird von seinen Fans mit Jubel empfangen. „Herzlichen Dank, dass Ihr Euch das bei dieser Eiseskälte antut“, sagt der Sänger. „Ihr seid doch nur gekommen, um zu sehen, ob der alte Holm Michel noch lebt“, ulkt er. Die Fans verneinen das und feiern vor der Bühne den Auftritt des Sängers. Während man in den hinteren Reihen das Geschehen eher bedächtig verfolgt, wird vor der Bühne getanzt, gehüpft und mitgesungen.

Zuhörer vor der Bühne sind textsicher

Lieder wie „Nur ein Kuss, Maddalena“ und „Musst du jetzt gerade gehen, Lucille?“ werden von den Zuhörern vor der Bühne textsicher mitgesungen. Seinen Erfolgshit „Mendocino“ bringt Michael Holm gleich zwei Mal zu Gehör und lässt sich von seinen Fans feiern. Zwischendurch bekommen auch die Freunde eher rockiger Musik etwas zu hören, denn auch Lieder wie „We will rock you“ von Queen oder „Highway to Hell“ von AC/DC tönen von der Bühne. So kommt das Publikum richtig in Feierlaune und tanzt sich warm – trotz der Eiseskälte auf dem Neutorplatz.