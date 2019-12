Nach Wendler soll seine Ex Claudia ins Dschungelcamp gehen

Zeigt Claudia Norberg ihrem Ex Michael Wendler nun, wie Dschungel geht? Die Noch-Gattin des Dinslakener Schlager-Sängers wird als heiße Kandidatin für die neue Staffel des RTL-Dschungelcamps „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ gehandelt. Eben die Sendung, bei der der Wendler selbst vor knapp sechs Jahren kläglich versagte.

Hartwich: Wendler war „größte Enttäuschung“

Für IBES-Moderator Daniel Hartwich war Michael Wendler die größte Enttäuschung seit es das Camp gibt. Und zwar „nicht weil er so früh raus ist, sondern weil er wirklich gedacht hat, wir sind so blöd und lassen ihn wieder rein“, sagte Hartwich am Rande der Goldenen Kamera. Der Dinslakener Schlagerbarde machte im australischen Busch zwar eifrig Werbung für sein Parfum und ertrug auch, dass ihm in einer Prüfung eine fette Spinne in den Mund gesetzt wurde – nach wenigen Tagen aber zog er die Reißleine, rief „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Der „körperliche und psychische Stress“ habe ihm zugesetzt, die Mitcamper hätten ihn „angefeindet.“ Kaum war er aber raus und saß im Camper-Hotel fest – wollte Michael Wendler wieder ins Camp einziehen.

Wendler war mit seiner Geliebten im Sommerhaus

Nun darf der Wendler sich möglicherweise im TV anschauen, dass seine Ex Claudia Norberg härter im Nehmen ist als er. Claudia, die mit Michael in Dinslaken-Oberlohberg gelebt hat, mit ihm mit TV-Begleitung von „Goodbye Deutschland“ in die USA umzog und demnächst nach 29 Jahren wohl geschieden ist, musste zumindest emotional in der letzten einiges einstecken: Der Wendler hat mit Laura Müller eine blutjunge Freundin, war mit ihr zuletzt im RTL-Sommerhaus der Stars zu sehen – und wollte auch dort SOFORT abreisen. Ein paar Folgen dauerte das Gastspiel aber doch.

Das sind die weiteren heißen Kandidaten

Als Mitbewohner für Claudia Norberg, die sich auf Social Media Claudia Norberg-Wendler nennt, werden gehandelt: Daniela Büchner (Frau des verstorbenen Jens Büchner), Marco Cerullo (u.a. „Bachelorette“), Elena Miras (u.a.„Sommerhaus der Stars“), Raúl Richter (früher GZGZS), Schauspielerin Sonja Kirchberger, Markus Reinecke („Die Superhändler“), Antonia Komljen (Ex DSDS-Kandidatin), Anastasiya Avilova („Temptation Island“), Prince Damien (DSDS-Sieger), Sven Ottke (Boxer) und Günther Krause (ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär der DDR). Traditionell bestätigt RTL die Kandidaten immer erst kurz vor der Sendung offiziell.