Neue Grünannahme in Hünxe: Lange Wartezeiten drohen

Die Umstellung der Abfallentsorgung in Hünxe sorgt weiter für Unruhe. Nachdem einigen Bürgern bereits Tonnen in der falschen Größe vor die Tür gestellt wurden, übte nun EBH-Ratsherr Hans Nover im Planungsausschuss Kritik an der geplanten Grünannahmestelle durch den neuen Entsorger Drekopf – und stieß damit auf offene Ohren bei der Verwaltung. Das Problem: Die neue Annahmestelle wurde bereits in Form einer Dringlichkeitsentscheidung bewilligt.

Das ist das Problem

Bei der bisherigen Sammelstelle von Schönmackers konnten die Bürger ihre Grünabfälle in einem durch Mauern begrenzten Areal ebenerdig abkippen, das dann vom Entsorger mit einem Radlader freigeräumt wurde.

Die neue Grünannahme von Drekopf soll in der Nähe der bisherigen liegen – In der Beckuhl 12. Dort möchte der neue Entsorger mehrere Container für die Grünschnittannahme sowie einen Bürocontainer und eine Chemietoilette aufstellen.

Die Container seien allerdings ein Problem, findet Hans Nover. Diese sollen 1,50 Meter hoch sein. Dadurch sei es nicht möglich, den Grünschnitt einfach vom Hänger abzukippen. Sondern der Bürger müsse Laub, Äste & Co mühselig vom Hänger oder aus dem Kofferraum in den Container schaufeln. Das sei, so schimpfte Nover, „nicht zumutbar“ – denn abgesehen von der Arbeit entstünden dadurch extrem lange Wartezeiten vor der Annahmestelle. Diese seien an den Wochenenden ohnehin schon lang genug.

Im übrigen übernehme der Bürger dadurch die Aufgabe, die eigentlich dem Entsorger zukomme – den Grünschnitt abfahrbereit zu sammeln. Dafür aber zahle man keine Gebühren. Die Grünannahme ist zwar für den Bürger kostenlos, ist aber durch die anderen Gebühren querfinanziert.

So geht es weiter

Bürgermeister Dirk Buschmann stimmte in der Sache zu. Da aber der Dringlichkeitsbeschluss schon gefallen sei, bleibe der Gemeinde nur noch, den Entsorger auf das Problem in Form einer Stellungnahme aufmerksam zu machen.