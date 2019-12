Der Neutor-Weihnachtsmarkt endet in diesem Jahr am 29. Dezember.

Dinslaken. Die Veranstalter sind mit den Besucherzahlen zufrieden. Über Weihnachten ist der Weihnachtsmarkt geschlossen. Bühnenprogramm startet am Freitag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neutor-Weihnachtsmarkt: Veranstalter geben Zusage für 2020

Ob Tanzschulen, Gospelchöre oder die Highlights am Wochenende: Die Veranstalter des Neutor-Weihnachtsmarktes sind mit den Besucherzahlen zufrieden. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, haben die ersten Gespräche für den Neutor-Weihnachtsmarkt 2020 bereits stattgefunden. Eines könnte man schon verkünden: Er findet nächstes Jahr wieder statt.

Weihnachten bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

Während Weihnachten bleibt die Bühne verwaist, nach den Feiertagen sorgen „Danny and the chicks“ am Freitag, 27. Dezember, ab 18 Uhr für Stimmung. Eine Programmänderung gibt es am Samstag, 28. Dezember: Statt der angekündigten Künstler stehen Xandra Hag um 18 Uhr und um 19 Uhr Michael Morgan auf dem Programm.

Finale mit Jörg Bausch

Das große Finale spielt Jörg Bausch am Sonntag, 29. Dezember, um 16.30 Uhr auf der Neutor-Weihnachtsmarktbühne und verabschiedet damit die Saison 2019.