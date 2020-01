Pianistin Johanna Summer begeistert bei „Jazz in Dinslaken“

Eine blutjunge Pianistin und ein geradezu traditionelles Klavier-Trio: damit startete die Jazz Initiative Dinslaken am Freitagabend in die zweite Jahreshälfte der “Jazz in Dinslaken”-Reihe 2020.

Der Flügel - ein vom Klavierhaus am Niederrhein für das Doppelkonzert eigens bereitgestellter Steinway – blieb entgegen der ursprünglichen Pläne auf der Bühne – musikalisch aber stand er im Mittelpunkt. Die Idee, die Musiker in der Mitte des Ledigenheims zu platzieren und das Publikum drumherum zu setzen, soll nun beim nächsten Mal, am 14. Februar bei Jan Klare 1000 - “Anthems” umgesetzt werden.

Junge Pianistin bot Jazz für Klavier-Solo

Johanna Summer - der Name wird deutsch ausgesprochen – ist zwar erst 24 Jahre alt, gibt aber schon seit zwei Jahren Jazz-Konzerte und bringt im April ihre zweite CD heraus. Das Konzert am Freitag verband beides. Denn hat sie sich bislang „einfach” ans Klavier gesetzt und ganz im Geiste der Jazz-Improvisation die musikalischen Gedanken von einem zum anderen Standard schweifen lassen, greift sie in ihrem neuen Projekt weiter in die Vergangenheit auf die deutsche Romantik zurück.

Doch zunächst bot Johanna Summer im Ledigenheim das, womit sie bekannt geworden ist: Jazz für Klavier-Solo, die individuelle Auseinandersetzung der Einzelnen mit Themen und Motiven, die vielen bekannt sind.

Das Spiel ist insgesamt aufs Wesentliche konzentriert

In ihrem Spiel tauchen diese Standards auf wie Erinnerungen, Melodien, die einem in den Sinn kommen, durch den Kopf gehen und ebenso wieder verschwinden. Überlagert, verdrängt von anderen Eindrücken oder weitergesponnen und zu etwas gänzlich anderem entwickelt. Johanna Summers Anschlag ist beinahe kantig, ihr Spiel insgesamt aufs Wesentliche konzentriert. Wie konsequent sie den scheinbar assoziativen Fluss ihrer Improvisationen lenkt, sollte sich am Schluss des Konzertes zeigen.

Zunächst aber überraschte Summer mit ihrem neuen Projekt: Kindheitserinnerungen. Wer klassisches Klavier lernt, kommt an Robert Schumanns „Kinderszenen” und dem „Album für die Jugend” nicht vorbei. Die Melodien stammen aus der Zeit, als die kindliche Sicht auf die Dinge als eigener individueller Standpunkt eines Menschen wahrgenommen wurde. Ein ideales Material für eine junge Jazzerin. Summer destilliert einzelne Motive und Rhythmen, entwickelt sie innerhalb der modernen Jazz-Harmonik, zitiert erst im Verlauf ihrer Neu-Findungen die Schumannschen Themen.

Publikum fordert Zugabe

„Mai, lieber Mai” und den „Ritter vom Steckenpferd” – „die Stücke, die ich hier verwurste”, wie sie salopp sagte – wirkt Summer zu einem Stück zusammen, dann möchte sie sich vom Publikum verabschieden. Dies aber fordert eine Zugabe: „Glück ist genug.”

Der Klever Stefan Schöler begann das Set seines Trios mit Eigenkompositionen. Doch um zu vermitteln, wie der zweite Teil des Doppelkonzertes klang, ist es am einfachsten, einige Stücke weiter zu springen: „Moonriver” aus dem Film „Frühstück bei Tiffany’s” habe den in dem in den 60er Jahren schon etwas aus der Mode gekommenen Jazz zu neuer Popularität verholfen, erklärt Schöler. Die Art, wie er am Klavier, Rico de Jeer am Kontrabass und Michiel Buijsse am Schlagzeug die Ballade interpretieren, vollzieht das Gesagte in der Gegenwart. Ein paar komplementäre Rhythmen, etwas Latin, vor allem aber die Art, wie gemeinsames Spiel und Soli separiert sind, entspricht ganz dem traditionellen Jazz, wie man ihn bei „Jazz in Dinslaken” sonst kaum noch hört.

Junge Jazzerin ist erst zurückhaltend, setzt dann aber doch die Impulse

Für die Zugabe dann holt Stefan Schöler Johanna Summer zurück auf die Bühne. Beide wechseln sich am Flügel ab, während de Jeer und Buijsse die Musik im Fluss halten. Die junge Jazzerin wirkt zunächst noch zurückhaltend. Aber kaum sitzt sie am Klavier, ist es sie, die die Impulse setzt, den Stil aufbricht, den Rhythmus ändert. Irgendwann tritt sie mit de Jeer in Dialog, gibt Buijsse Raum für ein Schlagzeugsolo.

Ein starker Schluss des Doppelkonzertes und eine deutliche Bestätigung des positiven Eindrucks, den Summer schon nach den „Kinderszenen” im Ledigenheim hinterlassen hat.