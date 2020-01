Popsänger Max Giesinger tritt beim Fantastival Dinslaken auf

Dinslaken. Sänger Max Giesinger, der mit „80 Millionen“ für die Sommer-Hymne 2016 sorgte, tritt am 20. Juli erstmals beim Fantastival in Dinslaken auf.

Max Giesinger kommt zum Fantastival! Neben internationalen Größen wie Lukas Graham und Jethro Tull wird der deutsche Sänger, Songwriter und Musikproduzent, der unter anderem durch Hits wie „80 Millionen“ oder „Legenden“ bekannt wurde, im Burgtheater auftreten: Max Giesinger ist am 20. Juli im Rahmen seiner Tour in Dinslaken zu Gast und ergänzt das Programm des ehrenamtlich organisierten Festivals.

Tickets gibt es ab Freitag, 17. Januar, um 12 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Programm des Fantastivals ist nach der Bekanntgabe von Giesingers Auftritt so gut wie komplett. „So früh hatten wir das Programm noch nie stehen. Da haben wir in diesem Jahr Glück, dass die Verhandlungen so schnell gingen. Nun fehlt nur noch die Lesung, die am 22. Juli stattfinden soll“, sagt Fantastival-Organisatorin Lea Eickhoff zum diesjährigen Programm.

Erstes Album noch via Crowdfunding finanziert

Hinter Max Giesinger liegen die wohl verrücktesten Jahre seines bisherigen Lebens. Sein erstes Album „Laufen Lernen“ hat Max Giesinger 2014 noch über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert, danach aber doch eine Plattenfirma gefunden, die seine Musik unterstützt. Das zweite Album „Der Junge, der rennt“ brachte ihm 2016 den Durchbruch.

Seine Reise hat rasant Geschwindigkeit aufgenommen. Mit der Single „80 Millionen“ gelingt Max Giesinger die Sommer-Hymne 2016, gekrönt mit einer Platinauszeichnung und zahlreichen weiteren Auszeichnungen. Mit seiner zweiten Single „Wenn sie tanzt“ spricht er vielen aus der Seele. Sie erreicht Goldstatus und wird bis dato siebzigtausend Mal im Radio gespielt.

Aktuell einer der relevantesten deutschen Pop-Künstler

Auch seine neue Single „Auf das, was da noch kommt“, zusammen gesungen mit Lotte, ist schon jetzt ein Radiohit. Max Giesinger zählt heute zu den relevantesten deutschen Pop-Künstlern. Nach wie vor, so sagt Fantastival-Organisatorin Lea Eickhoff, ist es das Größte für ihn, auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen. Dabei ist er seinen Fans immer ganz nah. Auch im Fernsehen ist er so präsent wie noch nie.

Gerade noch bei The Masked Singer zu sehen, ist er nun ab Februar Juror bei The Voice Kids. Der Junge mit der Gitarre, der in Fußgängerzonen Oasis-Cover spielte, ist erwachsen geworden und versichert uns: die Reise geht jetzt erst richtig los.

Nispa und Hellmich Unternehmensgruppe unterstützen Auftritt finanziell

„Einen der aktuell erfolgreichsten deutschen Musiker in unserem Programm zu haben, ist für uns eine große Ehre“, sagt Lea Eickhoff. „Dabei spielt es natürlich eine große Rolle, dass die Künstler auch Lust haben auf die kleineren, sehr intimen Locations. Zwar ist die Finanzierung nicht immer einfach, da die mittlerweile sehr hohen Gagen nur durch 2.200 Plätze refinanziert werden müssen, aber da haben wir uns starke Partner an die Seite geholt.“

Die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe und die Hellmich Unternehmensgruppe unterstützen die Fantastival-Organisatoren finanziell. „Sonst könnten wir die Veranstaltung gar nicht stemmen“, sagt Eickhoff. Medienpartner für das Konzert ist der Radiosender WDR 2.

>> Tickets für das Konzert von Max Giesinger sind ab Freitag, 17. Januar um 12 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf der Fantastival-Website zum Preis von 52 Euro (zuzüglich Gebühren je nach Vorverkaufsstelle) erhältlich.

>> Das 22. Fantastival findet vom 16. bis 25. Juli 2020 statt. Tickets gibt es bereits für Kasalla am 16. Juli, Lukas Graham am 18. Juli, Jethro Tull am 19. Juli, Die Junge Sommernacht der Klassik mit Spark am 21. Juli, Thekentratsch am 23. Juli und Max Mutzke am 24. Juli. Das Konzert mit Gentleman und die Sommernacht des Musicals sind bereits ausverkauft.