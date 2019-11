Reggae-Star Gentleman eröffnet Fantastival 2020 in Dinslaken

Dinslaken. Die Freilicht AG hat nun den ersten Act für das Fantastival 2020 bekanntgegeben. Der Reggae-Star Gentleman eröffnet das Festival in Dinslaken.

Gentleman wird das Fantastival 2020 eröffnen. Wie die Freilicht AG, die Veranstalterin des Dinslakener Festivals, am Montagmittag bestätigte, wird der weltweit gefeierte Reggae-Star das Fantastival im kommenden Jahr am Freitag, 17. Juli 2020, eröffnen.

Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Fantastival-Onlineshop. 2015 war Gentleman mit seiner Band „The Evolution“ bereits Gast bei dem Dinslakener Festival. Nun kommt er zurück ins Burgtheater. In der Zwischenzeit war er laut Lea Eickhoff von der Freilicht AG alles andere als untätig: Er spielte zahlreiche Konzerte, brachte ein neues Album mit Ky-Mani Marley, dem Sohn von Bob Marley, heraus, nahm bei „Sing mein Song“ teil und veröffentlichte unter anderem Singles mit Michael Patrick Kelly, Sean Paul und Mark Forster.

Auch nach 26 Jahren „noch vorne mit dabei“

„Der Kölner Musiker ist auch nach 26 Jahren in der nationalen und internationalen Musikszene immer noch vorne mit dabei“, so Lea Eickhoff. Durch seine zahlreichen Jamaikaaufenthalte und Kollaborationen mit unterschiedlichsten jamaikanischen Musikern sei Gentleman, der mit bürgerlichem Namen Tilmann Otto heißt, tief verwurzelt in der Kultur der Karibikinsel. In seiner mittlerweile 26-jährigen Bühnenkarriere habe er große Pionierarbeit für sein geliebtes Genre geleistet. Jahrzehnte nach Bob Marley machte er Reggae auch hierzulande wieder ungemein populär. Seine Songs wie „Dem Gone“, „Superior“, „Intoxication“ oder „You Remember“ hätten auch international für Aufsehen gesorgt.

Im Laufe der Jahre sei es ihm gelungen, Roots-Reggae und Dancehall Songs perfekt in seinen Werken zu vereinen – „er ist eben ein stilistischer Grenzgänger, der immer wieder beweist, dass er nicht nur ein Händchen für prägnante Riddims und einprägsame Melodien hat, sondern auch ein begnadeter Songtexter und Sänger mit unverwechselbarer Stimme ist“, sagt Lea Eickhoff. Durch seine Kollaborationen mit Künstlern aus unterschiedlichsten Genres beweise er immer wieder seine musikalische Vielfalt.

Zusammenarbeit mit nationalen wie internationalen Musikern

Neben Udo Lindenberg, Die Toten Hosen, Patrice, Kool Savas, Megaloh, Afrob oder Stefanie Heinzmann hat Gentleman auch mit vielen internationalen Musikern zusammengearbeitet: Pink, Michael Franti, Mustafa Sandal, Aloe Blacc, Sean Paul, UB40. Sogar in der ewigen Reggae-Heimat Jamaika ist Gentleman als inoffizieller Botschafter dieser einzigartigen Musik ein Star. „Ich kann mich noch genau an die besondere Stimmung im Burgtheater erinnern als Gentleman 2015 zum ersten Mal beim Fantastival zu Gast war. Ein unvergesslicher Abend. Seitdem versuchen wir immer wieder, ihn nochmals nach Dinslaken zu holen. Jetzt hat es endlich geklappt“, freut sich Lea Eickhoff.

Hier gibt es die Tickets

Tickets für das Konzert von Gentleman sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf der Fantastival-Website zum Preis von 44 Euro (zuzüglich Gebühren je nach Vorverkaufsstelle) erhältlich.

Das 22. Fantastival findet vom 17. bis 25. Juli 2020 statt. Mit Gentleman am 17. Juli und dem Finale mit der Sommernacht des Musicals am 25. Juli stehen schon die Eckpfeiler. Das weitere Programm wird nach und nach bekannt gegeben. Mehr Info auf www.fantastival.de