Dinslaken. Reinhard Claves gibt sein Amt als Geschäftsführer der FDP in Dinslaken ab. Er ist nun ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Reinhard Claves gibt Amt bei der FDP Dinslaken ab

Reinhard Claves gibt das Amt des Geschäftsführers der FDP in Dinslaken ab. Grund: Der Wahlausschuss für die Wahl der ehrenamtlichen Richter hat ihn bis 2025 zum ehrenamtlichen Richter beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf gewählt. Als solcher dürfe er aber keine Führungspositionen in Parteien inne haben.

Für den Kreistag kann Claves aber kandidieren. Claves wurde Anfang 2018 im Rahmen des Vorstandswechsels bei der FDP zum Geschäftsführer. Sein Nachfolger soll im März gewählt werden. (aha)