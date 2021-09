Schaffung eines Kulturprogramms für Hünxe

Hünxe. Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport tagt. Kooperationsvereinbarung mit einem Partner soll vorbereitet werden. Gespräche mit der VHS.

Auch über die Schaffung eines Hünxer Kulturprogramms berät am Donnerstag der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Laut Bürgermeister Dirk Buschmann sei Kulturarbeit ein Teil der Daseinsvorsorge für Bürgerinnen und Bürger. „Das kulturelle Leben ist ein zentrales Element und dient der Stärkung der Identität mit dem Wohnort und dem Zusammenleben in Hünxe.“ Kultur fördere die gesellschaftliche und strukturelle Entwicklung in der Gemeinde und leiste einen Beitrag zur positiven Gestaltung der Region. Eine Ausweitung des kulturellen Angebotes diene insbesondere der Stärkung des Zusammenhaltes in der Gesellschaft und trage dazu bei, die Attraktivität und das Image der Gemeinde zu verbessern und nach innen und außen sichtbar zu machen.

Bislang unterstützt die Kulturarbeit der Gemeinde Hünxe überwiegend den durch Vereine und private Anbieter angebotenen Kulturbetrieb (Honigkirmes, Möllebeckfest, Schützenfeste, Rock am See und Ruhrpott Rodeo). Zur Erweiterung des kulturellen Angebotes wurden im Vorfeld Gespräche mit der VHS Dinslaken-Voerde-Hünxe als möglichem Kooperationspartner geführt, um über das bisherige Engagement hinaus auch in Hünxe Veranstaltungen aus den Bereichen Kabarett, Musical, Lesungen, Vorträge, Theater und Konzert anbieten zu können.

Sitzungssaal und Schulräume

So könnten in ausgewählten Räumlichkeiten der Gemeinde (Sitzungssaal des Rathauses, Räume in den Schulen) fünf bis zehn Veranstaltungen aus den genannten Bereichen stattfinden. Durch Zusammenarbeit mit dem Partner könnte auf das Netzwerk und die organisatorischen Erfahrungen des Partners auf dem Stadtgebiet Voerde zurückgegriffen werden, um auch in Hünxe ein attraktives Kulturangebot anbieten zu können. Art und Umfang des kulturellen Angebotes seien durch die Kommune festzulegen.

Die jährlichen Aufwendungen im Rahmen eines Kooperationsvertrages seien abhängig vom Umfang des beauftragten Programms, so Buschmann, würden jedoch auf rund 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt.

Der Ausschuss soll beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, eine Kooperationsvereinbarung mit einem Partner vorzubereiten. Der Entwurf des entsprechenden Kooperationsvertrages wird zur Entscheidung nochmals vorgelegt. (P.N.)

