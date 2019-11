Die „Fridays for Future“-Demonstrationen gibt es in Dinslaken (im Bild) schon länger. Nun rufen auch Schüler aus Voerde erstmals zum Klimastreik auf.

„Fridays for Future“

„Fridays for Future“ Schüler aus Voerde streiken Freitag das erste Mal fürs Klima

Voerde. Die Schülervertretung der Comenius-Gesamtschule ruft für Freitag erstmals zum Klimastreik in Voerde auf. Los geht’s um 11.30 Uhr am Schulgebäude.

Die Schülervertretung der Comenius-Gesamtschule ruft für Freitag, 29. November, das erste Mal zur Klimademo in Voerde auf.

Laut Auskunft der Organisatoren beginnt die erste Klimademo in der Stadt um 11.30 Uhr – somit nach dem Unterricht – am Schulgelände an der Allee 1. Von dort aus ziehen die Demonstranten dann zum Rathaus- Hier wollen die Schüler ihr Anliegen vorbringen.

Die Aktivisten von „Fridays for Future“ haben für den 29. November weltweit zum „Global Date of Climate Action“ aufgerufen. Unter dem Hashtag „Neustart Klima“ wird es Aktionen geben, die Schülerinnen und Schüler der Comenius-Gesamtschule wollen dabei sein. Auch die „Fridays for Future“-Gruppe aus Dinslaken hat für Freitag, wie berichtet, zum Klimastreik aufgerufen.