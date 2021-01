Silvester-Griller rief die Feuerwehr Dinslaken auf den Plan

Die Feuerwehr in Dinslaken hatte zum Jahreswechsel zu tun. (Symbolfoto)

Dinslaken/Voerde/Hünxe Unruhiger Jahreswechsel in Dinslaken: 38 Einsätze für Rettungsdienst und Feuerwehr. Manche erwiesen sich zum Glück als harmlos.

Die Feuerwehr Dinslaken hatte in der Silvesternacht viel zu tun: Feuerwehr und Rettungsdienst mussten insgesamt zu 31 Rettungsdiensteinsätzen und sieben Feuerwehreinsätzen ausrücken. Es sei ein "unruhiger Jahreswechsel" gewesen, der die Einsatzkräfte "stark gefordert" habe.

Los ging es am Silvestertag vormittags am Cäcilienweg: Dort musste die Feuerwehr Öl auf der Straße abbinden, damit es nicht in die Kanalisation laufen konnte.

"Verdächtiger Rauch" von Holzkohlegrill und Kamin

Mittags meldeten umsichtigen Bürger im Averbruch verdächtigen Rauch gemeldet. Die Wehr rückte mit den Einheiten Stadtmitte, Hiesfeld, der Hauptwache und dem Rettungsdienst aus - um vor Ort festzustellen, dass ein Bürger seinen holzbefeuerten Grill im Garten angezündet hatte. Schnell und unverrichteter Dinge rückte die Feuerwehr wieder ein. Noch während der Heimfahrt meldete die Kreisleitstelle Wesel eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss eines Hauses an der Bergerstraße.



Zusätzlich zu den bereits vorher alarmierten Einheiten, entsandte die Leitstelle noch die ortsansässige Einheit Oberlohberg. Ähnlich wie bei dem Einsatz im Averbruch, konnte auch in Oberlohberg schnell Entwarnung gegeben werden. Diesmal hatte das Anzünden des Kamines zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

Brennendes Auto auf der B8

Am Nachmittag rückte ein Fahrzeug der hauptamtlichen Wachabteilung zum vierten Einsatz aus. Auf der Emscherbrücke an der Willy-Brandt-Straße brannte ein Wagen. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand. Nach anschließenden Kontrollmaßnahmen konnte dieser Einsatz nach circa 30 Minuten beendet werden.

Vier Einsätze für den Notarzt

Bis 24 Uhr verzeichnete der Rettungsdienst insgesamt 20 Alarmierungen. Bei vier Notrufen war der Einsatz des Notarztes erforderlich. Nach der Jahreswende wurde die Hilfe des Rettungsdienstes elf Mal benötigt. Bei allen Einsätzen handelte es sich um typische Rettungsdiensteinsätze, die nicht unmittelbar mit Silvester in Zusammenhang standen. Im neuen Jahr rückte die Feuerwehr zu zwei Containerbränden in Lohberg und einem Verkehrsunfall im Bereich der Stadtmitte aus.

Rauchmelder alarmierten Feuerwehren in Voerde und Hünxe

In Voerde gingen am Neujahrsmorgen die Sirenen - zum Glück ist aber nichts passiert. In einem Haus hatte ein Rauchmelder angeschlagen, berichtet die Kreisleitstelle der Feuerwehr auf Nachfrage der NRZ.

Auch in Hünxe rief eine Brandmeldeanlage bereits am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan. Vor Ort wurde der entsprechende Bereich des Gebäudes kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht nötig.

Die Polizei im Kreis Wesel verlebte einen etwas ruhigeren Jahreswechsel als 2020. Allerdings musste ein junger Mann aus Voerde die Silvesternacht im Gewahrsam verbringen.