So war die Krippenerfahrung in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Sich auf den Weg zur Krippe machen, so wie es einst die Weisen aus dem Morgenland taten – das war am Sonntag auch in den Kirchen des Dekanats Dinslaken bei der 17. Krippenerfahrung wieder möglich.

Zahlreiche katholische und drei evangelische Gotteshäuser sowie drei Senioreneinrichtungen öffneten zusätzlich zu den Gottesdienstzeiten am Nachmittag ihre Pforten und luden zu dieser besonderen Begegnung ein. Es war ein lohnenswerter Weg, denn die unterschiedlich, aber liebevoll gestalteten Krippen boten viel fürs Auge und für die Seele und hatten doch eines gemeinsam: Sie erzählten vom Wunder der Weihnacht.

Die Krippe in „Unsere Arche“

Die evangelische Kirche „Unsere Arche“ in Bruckhausen beteiligte sich in diesem Jahr das erste Mal an der Krippenerfahrung. Ein mit Tannenzweigen bedeckter Stall vor dem geschmückten Weihnachtsbaum ist die Herberge für die schlichten, aber hübschen unbemalten Holzfiguren. Das Jesuskind ist aus hellerem Holz gearbeitet und streckt dem Betrachter einladend und offen die Arme entgegen. Ein friedvolles Bild. „Die Krippe strahlt etwas aus“, findet auch Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt. Das sei auch ein Impuls gewesen, an der Aktion teilzunehmen und andere Menschen daran teilhaben zu lassen.

Die evangelische Kirche Unsere Arche in Bruckhausen beteiligte sich in diesem Jahr das erste Mal an der Krippenerfahrung. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Während der Adventszeit konnte die Gemeinde den abschnittsweisen Aufbau der Krippe miterleben, der Weg der Heiligen Drei Könige begann oben auf der Empore und führte durch die Kirche, bis sie am Sonntag schließlich an der Krippe angekommen waren. Berti Neumayr, Mitglied der Kirchengemeinde, freute sich, dass die Krippe mit ihren Figuren auf diese Weise über einen längeren Zeitraum zu sehen war, es sei zu schade, wenn sie nur an Weihnachten zu sehen sei. Wer die etwa 30 Jahre alten Holzfiguren mit den filigranen Gesichtszügen damals geschnitzt hat, weiß heute keiner so genau, vermutlich aber jemand aus Bruckhausen. Fest steht aber, dass die Krippe seinerzeit von der Firma Mangelmann gestiftet worden ist – und dass sie auch nach drei Jahrzehnten noch schön anzusehen ist.

Die Krippe in St. Peter

Das trifft auch auf die Krippe in St. Peter in Spellen zu. Dort stehen in diesem Jahr wieder die historischen Figuren (etwa 50 bis 60 Jahre alt), die immer im Wechsel mit den biblischen Erzählfiguren aufgestellt werden. Küsterin Irmgard Jordans stellt seit 20 Jahren gemeinsam mit ihrer Kollegin die Krippe auf, die sich links neben dem Altar befindet.

Die Weihnachtskrippe in der Kirche St. Peter in Spellen war dieses Jahr wieder mit den historischen Figuren bestückt. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Eigentlich sollten Maria und Josef in diesem Jahr eine Höhle bekommen, doch beim Aufbau entschieden sie spontan: Die Wurzel als Stall passt besser ins Bild. Auch in St. Peter hat die Krippe seit dem ersten Advent immer wieder ihr Gesicht verändert, wurde anders arrangiert. Dadurch sei die Krippe „jedes Jahr lebendig und anders aufgebaut und immer wieder schön“, findet Rita Albustin. Eines ist aber jedes Mal gleich: eines der wolligen Schafe steht ganz vorne, damit die Kinder es streicheln können.

Die Krippe in St. Marien

Anfassen kann man die Krippe in St. Marien in Lohberg zwar nicht, aber die aufwendig gestaltete Szenerie mit dem gemalten Hintergrund hat so viel zu bieten, dass es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Zum Beispiel den angelnden Hirten am plätschernden Teich, den man nur sieht, wenn man vor dem Durchgang zur Kapelle steht. Auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern steht in St. Marien die größte Krippenlandschaft Dinslakens. Eine Besonderheit ist Bergmann Alfred, der mit seinem Grubenlicht und einem echten Kohlestück in der Hand zwischen dem Ochsen und einem der drei Könige mit an der Krippe steht.

Die Weihnachtskrippe in der Kirche St. Marien in Lohberg ist so aufwendig gestaltet, dass es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Für den Stadtteil hat dies eine große Bedeutung, weiß Johannes Boscheinen, der gemeinsam mit 15 Helfern die Krippe aufbaut: „Manche Leute kommen hierher, nur um diesen Bergmann zu sehen.“ Dessen Laufbahn begann übrigens als Hirte, bevor er die Püttkleidung bekam. Seitdem zieht Alfred vom Torbogen, in dessen Hintergrund die gemalte Lohberger Stadtansicht zu sehen ist, mit zur Krippe. In St. Marien ändert sich das Bild vom ersten Advent bis zum 2. Februar ebenfalls, insgesamt werden neun unterschiedliche Szenen gezeigt. Die Krippe ist Johannes Boscheinen ans Herz gewachsen, das Kind darin ist sein Antrieb, warum er seit 30 Jahren viele Stunden mit dem Aufbau verbringt. Ein Aufwand, der sich lohnt.

So unterschiedlich die Krippen in den Kirchen auch sind, sie zeigen, wie lebendig der Glaube ist.

>> EINE ALTE TRADITION