SPD Voerde kürt Dirk Haarmann zum Bürgermeisterkandidaten

Voerde. Bei der öffentlichen Mitgliederversammlung fiel das Votum einstimmig aus. Die SPD Voerde schickt den Amtsinhaber bei der Kommunalwahl ins Rennen.

Die Nominierung galt als reine Formsache - Sonntagmittag nun hat die SPD es amtlich gemacht: Die Sozialdemokraten schicken bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 den amtierenden Verwaltungschef Dirk Haarmann ins Rennen. Der 52-Jährige wurde während der öffentlichen Mitgliederversammlung in „De alde School“ in Löhnen in geheimer Abstimmung zum Bürgermeisterkandidaten gewählt.