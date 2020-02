Spellen helau! Eintracht brachte Bürgermeister zum Tanzen

Die Jecken des MGV „Eintracht“ Spellen hatten in diesem Jahr gleich zwei Gründe zum Feiern. Einerseits stand natürlich die fünfte Jahreszeit an und zum anderen blicken sie auf ein 100-jähriges Vereinsbestehen, welches sie im Haus Wessel feierten. Und dort feiern sie schon sehr lange und ausgiebig. Bereits 1927, so ist es überliefert, feierte der Verein mit dem ersten Prinz - seiner Oberdollheit Prinz Wilhelm I. Elspass - im Gasthaus in Spellen.

Die Karten für die Prunksitzung am Samstagabend waren gleich am ersten Vorverkaufstag vergriffen und der Saal platzte aus allen Nähten. Die Panzerknacker, Clowns oder auch Bierkapitäne reihten sich stehend und sitzend dicht an dicht im Saal. Das Servicepersonal hatte allerhand zu tun, um die durstigen Kehlen zu versorgen.

Der Spielmannzug legte vor

Punkt 19.31 war es dann soweit, der Spielmannszug Spellen marschierte in den Saal und musizierte für den Einzug des Elferrates, der auf der Bühne Platz nahm. Unter Applaus und lautstarken „Helau“-Rufen liefen die Jecken durch die Reihen. Auf ein buntes Programm konnten sich die Gäste während der Sitzung freuen. Dem Motto „Karneval in Spellen ist heiter und bunt, mit der Eintracht geht’s im Saal rund“ wurde die Veranstaltung gerecht.

Die Kindertanzgruppe Ministoppelhopser begeisterte auf der Bühne in Haus Wessel. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Den Anfang übernahm der Männergesangsverein „Eintracht“ Spellen, der mit dem Karnevalsklassiker „Echte Fründe“ das Eis brach und das Publikum mitnahm. Es wurde geschunkelt, geklatscht und gesungen. So richtig laut wurde es im Saal bei dem Auftritt der „Ministoppelhopser“ des SV Spellen. Die Showtanzgruppe der Vier- bis Neunjährigen wusste mit ihrer Choreografie und Musik zu überzeugen.

„Auf der Bühne sind sie in Spellen schon alte Hasen, obwohl sie mit Abstand die Jüngsten sind“, sagte Co-Moderatorin Pia Awater und freute sich über den Auftritt der Tanzgruppe. Den abschließenden Tanz machten sie mit dem Prinzenpaar Prinz René I. und Prinzessin Leandra I. zusammen.

Charly und der Bürgermeister

Ein Highlight des Abends war Bauchredner Willy Giedmann mit seinem Frosch Charly, der es verstand den anwesenden Bürgermeister Dirk Haarmann humorvoll auf die Schüppe zu nehmen. Nach seiner Bauchrednereinlage mit Charly, der behauptete er wäre mit Hamann in einer Tabledance-Bar gewesen, bat er den ersten Bürger der Stadt samt seiner Frau auf die Bühne und legte den beiden seine Worte in den Mund. Das Ende vom Lied war ein Ententanz tanzender Bürgermeister auf der Bühne, der von seiner Frau musikalisch begleitet wurde – sehr zur Unterhaltung des Publikums, das den Einsatz des Bürgermeisters zu würdigen wusste und mit ihm gemeinsam tanzte.

Auf einer richtigen Karnevalssitzung darf natürlich auch ein Männerballett nicht fehlen. Das „Spellener Männerballett“ überzeugte mit behaarten Männerbrüsten und sehenswerten Tanzeinlagen zu Klassikern der 90er Jahre. Und als schließlich „Everybody“ aus den Lautsprechern ertönte, gab es im Publikum kein Halten mehr. Es wurde mitgesungen und gejubelt. Närrische Jecken außer Rand und Band halt, die es verstanden, den niederrheinischen Karneval so richtig ausgiebig zu genießen.

>>Hintergrund

Traditionellstellt der MGV „Eintracht“ Spellen auch immer wieder das Voerder Stadtprinzenpaar. In diesem Jahr führten Prinz René I. und Prinzessin Leandra I. die närrische Jeckenschar an. Auch beim Sturm aufs Rathaus an Altweiber waren die beiden dabei, wobei Leandra I. der schwerere Part zukam. Sie musste sich hart den Rathausschlüssel erkämpfen. Mehr Informationen zum MGV „Eintracht“ Spellen gibt es unter mgv-eintracht-spellen.de.