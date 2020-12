Sperrgutabfuhr 2021 in Hünxe: Fehler im Abfallkalender

Die erste Sperrgutabfuhr im Januar 2021 in Hünxe ist an anderen Tagen, als im Abfallkalender angegeben. Darauf weist das Unternehmen Drekopf nun hin.

Hünxe Im Abfallkalender 2021 für Hünxe hat sich ein Fehler bei der Sperrgutabfuhr im Januar eingeschlichen. So ist es richtig.

Im veröffentlichten Abfallkalender 2021 der Gemeinde Hünxe hat sich irrtümlich ein Fehler bei der ersten Sperrgutabfuhr und bei der Abholung von Altelektro- und Altelektronik-Geräten eingeschlichen. Darauf macht das Drekopf Recyclingzentrum, der zuständige Entsorger, nun aufmerksam.

Die erste Sperrgutabfuhr und Abholung von Altelektro- und Altelektronik-Geräten im Bezirk 1 und 2 findet nicht am Freitag, 8. Januar 2021, sondern bereits am Dienstag, 5. Januar 2021, statt. Die Bezirke 3 und 4 werden hingegen nicht am Montag, 4. Januar 2021, angefahren, sondern erst am Freitag, 8. Januar 2021.

Wie Drekopf darüber hinaus mitteilt, bleiben die Abfuhrtermine am Donnerstag, 28. Januar 2021 (Bezirk 1 und 2), und am Freitag, 29. Januar 2021 (Bezirk 3 und 4) unverändert.

>> Hünxer Bürger können sich bei Nachfragen an die Hotline von Drekopf wenden, die unter 0281/47369210 zu erreichen ist.