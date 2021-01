Stadtbibliothek Voerde bietet im Lockdown Abholservice an

Die Stadtbibliothek Voerde hat wegen des Lockdowns zurzeit geschlossen, bietet aber einen kontaktarmen Abhol- und Rückgabeservice an.

Voerde. Die Leihfristen für alle ausgeliehenen Medien der Stadtbibliothek Voerde werden während der Schließung automatisch verlängert.

Aufgrund des Lockdowns bleibt die Stadtbibliothek weiter bis zum 31. Januar geschlossen. Die Leihfristen für alle ausgeliehenen Medien werden automatisch verlängert. Für die Zeit der Schließung fallen keine Mahngebühren an. Die Bibliotheksausweise, die jetzt ablaufen, werden kostenfrei für den Zeitraum der Schließung verlängert, wie die Stadt mitteilt. Um für Lesenachschub zu sorgen, bietet die Stadtbibliothek einen Abholservice an. Hier können verfügbare Medien reserviert und anschließend nach Absprache kontaktarm in der Stadtbibliothek abgeholt werden.

Stadtbibliothek Voerde ermöglicht auch kontaktarme Rückgabe von Medien

Die Reservierung der Medien kann im Online-Katalog, telefonisch unter 02855/80388 oder per E-Mail an stadtbibliothek@voerde.de erfolgen. Ebenso ist die Rückgabe von Medien mit konkreter Terminvereinbarung möglich. Die Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, einen festen Abhol- bzw. Rückgabetermin zu vereinbaren, damit die Übergabe der Medien im Eingangsbereich der Bibliothek kontaktarm vorbereitet werden kann.

Das umfangreiche digitale Angebot der Onleihe Niederrhein unter www.onleihe-niederrhein.de sowie die Kinder-App Tigerbooks können weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Voerder Bürgerinnen und Bürger, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, haben die Möglichkeit, sich unter der genannten E-Mail-Adresse registrieren zu lassen und die Onleihe während des Lockdowns kostenlos zu nutzen.