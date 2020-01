Voerde. Fünf Schüler, die sich bei der Südafrika-AG an der Realschule Voerde engagieren, wollten vor Ort helfen. Doch die Bezirksregierung lehnt das ab.

Südafrika-Reise für Schüler aus Voerde scheitert an Formalie

Eigentlich hätte es ausnahmslos strahlende Schülergesichter bei dem Treffen in der Realschule Voerde geben sollen. Der Grund für die Zusammenkunft war schließlich ein äußerst erfreulicher: Fünf Schüler – vier, die die Realschule besuchen und eine Schülerin, die mittlerweile auf das Dinslakener Berufskolleg gewechselt ist – und Lehrerin Monika Petermann wollten davon erzählen, dass sie Mitte Februar für elf Tage nach Südafrika reisen werden und dort im Rahmen ihrer Südafrika-AG erstmals auch vor Ort unterstützen können.

Die erforderlichen Reisepässe und Impfungen haben die Schüler längst, die ersten Kontakte zu Jugendlichen aus Südafrika wurden schon vor Längerem via Whatsapp geknüpft. Was vor Ort getan wird, welche Einrichtungen besucht und unterstützt werden, wie die Freizeit verbracht wird, auch das alles steht – genauso wie die Unterkunft. Vorfreude ist den Schülern dennoch nicht anzumerken. Stattdessen ist die Stimmung während des Treffens getrübt, alle ziehen lange Gesichter.

Drei für die Lehrerin nicht nachvollziehbare Gründe

Der Grund: Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Reise nach Südafrika untersagt. Aus Gründen, die Lehrerin Monika Petermann nicht nur nicht nachvollziehen kann, sondern, wie sie sagt, auch aus dem Weg räumen könnte.

„Der zuständige schulfachliche Dezernent aus Düsseldorf hat uns gegenüber drei Punkte genannt, die gegen die Reise sprechen“, sagt Petermann. Sie könne allerdings nur wiedergeben, was ihr ihr Schulleiter gesagt habe – die Möglichkeit selbst mit dem zuständigen Dezernenten zu sprechen sei ihr bis dato nicht gegeben worden, ihre Mails an ihn seien unbeantwortet geblieben.

„Ich habe zugesichert, den Unterrichtsausfall nachzuholen“

Einerseits habe der Dezernent sich daran gestoßen, dass die Schüler so weit fortgeschritten im Schuljahr – kurz vor den zentralen Prüfungen – zu viel Unterricht verpassen würden. „Ich habe zugesichert, den Ausfall nachzuholen“, sagt Petermann. „Englisch beispielsweise würden sie in Südafrika doch noch viel mehr lernen, als hier an der Schule.“

Ein weiterer Grund für das Verbot war laut Petermann, dass Sponsorengelder der Lions Voerde für die Südafrika-Reise fließen sollten. „Diese 2000 Euro, die uns im Rahmen von „Youth on Stage“ zur Verfügung gestellt werden sollten, hatte uns der Vorstand des Lions Voerde einstimmig als Vorschuss und explizit für die Reise zugesagt“, sagt Petermann und betont, dass dies auch rechtlich möglich sei.

Bezirksregierung: Südafrika-Reise wurde nicht durch die Schulkonferenz beschlossen

Auch als Grund für die Ablehnung der Reise habe der schulfachliche Dezernent aus Düsseldorf angeführt, dass die Südafrika-Reise nicht durch die Schulkonferenz beschlossen worden sei. „Ich habe daraufhin angeboten, diesen Beschluss mit dem Eilausschuss der Schulkonferenz kurzfristig nachzuholen. Das wäre eine Sache von wenigen Minuten gewesen, überhaupt kein Problem“, sagt Petermann. Doch auch auf dieses per Mail an den schulfachlichen Dezernenten offerierte Angebot habe sie keine Antwort bekommen. „Sonst hätte ich doch sofort reagiert“, sagt Monika Petermann.

Die Bezirksregierung Düsseldorf bestätigt auf NRZ-Nachfrage, dass die Südafrika-Reise abgelehnt worden ist, weil die geplante Schulfahrt nicht rechtzeitig durch die Schulkonferenz in das Fahrtenprogramm der Schule aufgenommen worden sei. Die anderen Punkte von Petermann aufgezählten Punkte nennt sie nicht. Die Lehrerin will nun nochmals bei der Bezirksregierung nachfragen; sie hofft, dann die Möglichkeit zu bekommen, mit dem Dezernenten zu sprechen zu können, Antworten von ihm zu erhalten und vielleicht doch noch eine Option für eine Zusage.

>> DIE SÜDAFRIKA-AG