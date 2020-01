Dinslaken. Boris C. Motzki inszeniert an der Burghofbühne Molières „Tartuffe“. Die Premiere der Komödie gibt's am 10. Januar im Tribünenhaus Dinslaken.

„Tartuffe“-Premiere steht an Burghofbühne Dinslaken bevor

Der Blick aus dem Wohnzimmer geht hinaus aufs Meer. Drinnen herrscht das stylische Design der 60er Jahre. Eigentlich können Orgon und seine Familie von sich sagen, dass sie alles haben. Und doch: Da muss eine Lücke sein, da muss es unerfüllte Sehnsüchte geben. Wie sonst könnten sie sich alle so vom Tartuffe blenden lassen? Der „Trüffel“ - so lautet der Name übersetzt, ist nämlich nicht einfach nur ein Gast, den aufzunehmen ein Luxus ist, den man sich gerne gönnt. Dieser „Trüffel“ wird bald schwer im Magen liegen. Denn Tartuffe ist ein Heuchler, ein Lügenbaron. Seit 356 Jahren lacht man über Moliéres Komödienfigur - auch wenn die reale Welt in der Zwischenzeit nicht ärmer an Tartuffes geworden ist.

Am Freitag, 10. Januar, darf das Premierenpublikum der Burghofbühne um 20 Uhr im Tribünenhaus der Trabrennbahn über das Spiel zwischen Sein und Schein, Moral und Genusssucht lachen. Zum ersten Mal inszeniert Boris C. Motzki an der Burghofbühne.

Die Titelrolle hat ein neues Gesicht

Und auch in der Titelrolle erlebt das Dinslakener Publikum ein neues Gesicht: István Vincze lernte Boris Motzki, der aktuell Dramaturg am Staatstheater Mainz ist, in seiner Zeit als Schauspielleiter und Chefdramaturg am Landestheater Eisenach kennen.

Zur Regiearbeit bei der Burghofbühne kam Motzki über einen Kontakt zu Mirko Schombert, den er im Bühnenverein kennenlernte. Da der Theaterwissenschaftler in den vergangen Jahren immer wieder Regie geführt hat, am Staatstheater Mainz aber ausschließlich als Dramaturg beschäftigt ist, hat er sich dort zugesichert, einmal pro Saison auswärts ein Stück selbst zu inszenieren. Als ihm nun die Burghofbühne den „Tartuffe“ anbot, griff er sofort zu. Der Grund lag allerdings keineswegs an einer gewissen politischen Aktualität des Stoffes. „Ich bin frankophil“, erklärt Motzki. „Unser ‘Tartuffe’ wird eine Hommage an die französische Kunst und auch an die französische Musik“.

Es soll leicht sein, es soll perlen

Mit französischem Charme, französischer Leichtigkeit, Tempo und Chanson-Einlagen plant er die Molière-Komödie auf die Bühne zu bringen. Und wenn er sagt „die französische Komödie deklinieren wir durch“, meint er nicht den alten Molière, sondern den unvergessenen Louis de Funès und seinen slapstick-, aber vor allem temporeichen Humor. „Ooh!“ - O ja. „Wir spielen mit solchen Zitaten“ verspricht Motzki.

Es soll leicht sein, es soll perlen. Und dort greift dann wieder Molière, „weil er in der Leichtigkeit Tiefe hat“. Sogar die Sprache hält die ausgewählte Übersetzung teilweise bei. Aber keine Sorge, es handelt sich um französische Zitate, die sofort übersetzt werden. Der Klang schwingt mit, aber es werden keine künstlichen Sprachbarrieren geschaffen.

„Tartuffe“ ist Engel und Teufel zugleich

Arno Kempf spielt den Familienvater „Orgon“, Christiane Wilke dessen Ehefrau „Elmire“, Philip Pelzer und Maren Kraus die Kinder. Die Rolle des „Valère“ bringt Markus Penne zurück ins Ensemble, den „Cleante“ spielt Malte Sachtleben. Erstmals in einer Gastrolle ist Christine Schaller in Dinslaken zu sehen. Die Kölner Darstellerin und Sprecherin spielt das Dienstmädchen Dorine, eine Rolle, die von Boris C. Motzki aufgewertet wurde.

So wie den Regisseur die Umgebung des Tartuffes insgesamt mehr interessiert als der Scharlatan, Angeber und Lügner selbst. „Die Frage, der wir nachgehen lautet: Wer will betrogen werden, in wieweit möchte eine Gesellschaft betrogen werden?“ Denn eigentlich müssten doch alle merken, woran sie mit dem Tartuffe sind. „Und sie merken es ja auch“, so Dramaturgin Nadja Blank, „aber sie möchten ja gar nicht in die Tiefe gehen“. Tartuffe, darin sind sich Blank und Motzki einig, füllt eine Lücke in einer übersättigten Gesellschaft, er ist Engel und Teufel zugleich, er hat Charme und er beschwört Phantasien herauf.

Wie verführerisch dies ist, erleben die Zuschauer am 10. Januar in 90 rasanten wie amüsanten Minuten.

