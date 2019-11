Zahlreiche Landwirte demonstrierten bereits Ende Oktober mit ihren Treckerkonvois an der Dinslakener Landstraße in Wesel.

Voerde/Dinslaken. Aufgrund einer Großkundgebung zur aktuellen Agrarpolitik in Berlin ziehen am Montagmorgen auch die Landwirte aus dem Kreis Wesel auf die Straße.

Traktorkonvois behindern Montagmorgen wieder den Verkehr

Die Polizei im Kreis Wesel rechnet am Montagmorgen mit erheblichen Verkehrsstörungen. Anlässlich einer Großkundgebung in Berlin zur aktuellen Agrarpolitik, ziehen auch die Landwirte aus dem Kreis Wesel und der Umgebung wieder auf die Straße.

Der Traktorkonvoi startet gegen 7 Uhr von dem Parkplatz der Rundsporthalle an der Straße An de Tent in Wesel und fährt von dort aus in Richtung Düsseldorf. Die Route führt die Traktoren über folgende Strecken: über die Kurt-Kräcker-Straße und die Dinslakener Landstraße in Richtung Voerde, weiter über die Willy-Brandt-Straße (B8), die Hindenburgstraße (B8), die Weseler Straße (B8), die Willy-Brandt-Straße (B8) bis nach Duisburg.

Mit erhebliche Verkehrsstörungen auf den Wegstrecken ist zu rechnen

Es ist davon auszugehen, dass der Konvoi, der langsam aufeinanderfolgend fahrenden Traktoren, mehrere Kilometer lang sein wird. Aufgrund der Vielzahl an Einmündungen und Zufahrtsstraßen auf den Wegstrecken im Kreis Wesel ist mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen – bereits vor 7 Uhr auf der Anreise zur Rundsporthalle durch Traktorkonvois. Wer kann, sollte die geplante Wegstrecke großräumig umfahren.

Die Polizei im Kreis Wesel bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, sich aufmerksam und rücksichtsvoll zu verhalten. Darüber hinaus hat die Kreispolizeibehörde Wesel am Montag ab 7 Uhr unter der Rufnummer 0281/107-1050 ein Bürgertelefon eingerichtet.