Hünxe. Unbekannte brachen in Hünxe sieben Pkw der Marken BMW und VW auf und stahlen unter anderem Navi-Geräte. Polizei hofft auf Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an den Straßen Scholtenhof, In den Elsen und an der Klever Straße sieben Autos der Marken BMW und VW aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen stahlen die Diebe fest eingebaute Navigationsgeräte sowie Airbags.





Die Polizei in Hünxe bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02858/91810-0.