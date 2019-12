Arbeitsunfall Unfall in Dinslaken: Frau eingeklemmt und schwer verletzt

Dinslaken. Schwerer Arbeitsunfall am Mittwoch in Dinslaken: Eine Lkw-Fahrerin wurde zwischen zwei Containern eingeklemmt. Sie erlitt schwerste Verletzungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall in Dinslaken: Frau eingeklemmt und schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch in Dinslaken: Auf dem Betriebsgelände eines Handwerksbetriebs an der Otto-Lilienthal-Straße war bei Verladearbeiten ein Abfallcontainer verrutscht und hatte eine Lkw-Fahrerin kurzzeitig eingeklemmt. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt – Lebensgefahr kann laut Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren gegen 12 Uhr zu dem Betriebsgelände alarmiert worden. „Als wir vor Ort eintrafen, konnte die Frau aber schon aus ihrer unglücklichen Lage befreit werden. Sie saß neben den Containern“, sagte Feuerwehr-Sprecher Jan van Kamp der NRZ.

Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Die schwer verletzte Mitarbeiterin des Entsorgungsunternehmens wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, bis der Lkw-Unternehmer den Container sicher verladen konnte. (red)