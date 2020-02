Voerde: AfD traf sich in einer Gaststätte in der Innenstadt

Nicht wie ankündigt in Wesel, sondern in einer Gaststätte in der Voerder Innenstadt hat das AfD-Treffen mit dem stellvertretenden AfD-Bundessprecher Stefan Brandner stattgefunden. Am Nachmittag hatte der AfD-Politiker Fotos von dem Treffen gepostet. Anhand der Bilder haben einige Voerder den Versammlungsort, der in dem Post nicht erwähnt wird, erkannt. Es soll sich um den Saal in der ehemaligen Gaststätte „Zur Kutsche“ handeln.

Auf Anfrage hatte die neue Pächterin der Gaststätte gegenüber der NRZ verneint, dass am Samstag bei ihr eine Veranstaltung mit Stefan Brandner stattgefunden habe. Sie sagte, sie habe eine Beerdigung gehabt.

Am Abend gab es dann ein Post, in dem der Absender mitteilt, dass sich die neue Kneipe disqualifiziert habe. „Wer der AfD eine Versammlung mit einem Rechtspopulisten ausrichtet“ sei unakzeptabel. Sowas habe in Voerde nichts verloren.

Nachdem bekannt wurde, dass die AfD in Wesel ein Treffen mit Brandner ausrichten wollte, wurde eine Mahnwache gegen Rechts organisiert. An der Veranstaltung am Samstagmittag beteiligten sich über 300 Menschen.