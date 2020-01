Voerde. Der Vorstand der Satirepartei will Mathias Brücker ins Rennen schicken. Die Nominierung ist im Februar. WGV und FDP haben noch nicht entschieden.

Voerde: Die Partei stellt Bürgermeisterkandidaten auf

Bislang haben sich zwei Parteien in Voerde hochoffiziell in der Bürgermeisterfrage positioniert: Mit Dirk Haarmann schickt die SPD den aktuellen Amtsinhaber ins Rennen, die CDU Frank Steenmanns als dessen Herausforderer. Eine dritte Bewerbung um den Chefposten im Rathaus zeichnet sich ab: Via Facebook hat der im Juli vergangenen Jahres gegründete Voerder Ortsverband von „Die Partei“ verkündet, dass „,Buggy’ alias Mathias Brücker“ der Auserkorene ist.

Dabei lässt die Satire-Partei schon mal wissen, dass ihr Kandidat den „Laden“ übernimmt. Der Vorstand schlägt den Mitgliedern den 26-Jährigen als Bewerber für das Bürgermeisteramt vor. Die Versammlung, in der er sich zur Wahl stellt, findet im Februar statt; er werde voraussichtlich „ohne innerparteilichen“ Gegenkandidaten bleiben, teilt Die Partei auf Anfrage der NRZ mit. Brücker schließe gerade sein Studium als Bachelor of Engineering im Fachbereich Elektrotechnik ab. Ab März arbeite er als SPS-Automatisierungsingenieur. SPS steht für „speicherprogrammierbare Steuerung“.

FDP entscheidet sich erst nach dem nächsten Ortsparteitag

Für Dirk Haarmann ist klar, dass er bei der Kommunalwahl im September auch auf Rückendeckung außerhalb der SPD bauen kann: Bereits Ende September hatten die Grünen angekündigt, ihn unterstützen zu wollen. Bleibt die Frage, wie sich die FDP und die Wählergemeinschaft (WGV) in der Bürgermeisterfrage verhalten wollen. Die Liberalen hatten ursprünglich geplant, beim Ortsparteitag am 22. Januar eine Entscheidung dazu zu treffen, ob sie den amtierenden Bürgermeister oder den Bewerber der CDU unterstützen oder ob sie einen eigenen Kandidaten nominieren werden.

Auch bestünde theoretisch die Option, dass die Liberalen weder das eine noch das andere tun, sich also in der Bürgermeisterfrage komplett heraushielten. Dies allerdings ist nach Einschätzung der FDP-Ortsverbandsvorsitzenden Helen Fuchs „unwahrscheinlich“. Es sei wichtig, eine Position zu beziehen. Dies wollen die Liberalen nun zu einem späteren, noch nicht festgelegten Zeitpunkt tun. „Wir sind für alles offen“, erklärt Fuchs.

Die Wählergemeinschaft will sich in der Bürgermeisterfrage voraussichtlich im März festlegen, wie ihr Geschäftsführer Martin Kuster erklärt. Soviel ist klar: Der Vorstand werde an die Mitglieder die Empfehlung geben, nicht Dirk Haarmann zu unterstützen. Diese Haltung hatte vor einigen Wochen auch schon der WGV-Vorsitzende Jürgen Fink kommuniziert. Die letztliche Entscheidung aber treffe die Versammlung, erklärt Kuster und konstatiert: „Als WGV schließen wir es explizit nicht aus, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen.“ Mit Blick auf die bisher bekannte Bewerberlage stellt sich für Kuster die Frage, ob dem Bürger nicht eine größere Auswahl geboten werden müsse.

Verfassungsgerichtsurteil zur Stichwahl lässt WGV neu nachdenken

Außerdem sieht er angesichts des Verfassungsgerichtsurteils, wonach die Stichwahl in NRW bleiben muss, die Notwendigkeit, sich neu mit der Bürgermeisterwahl auseinanderzusetzen. Die Abschaffung der Stichwahl hätte kleinere Parteien und Wählergruppen und deren Kandidaten benachteiligt. Bei nur einem Wahlgang kann es sein, dass deren potenziellen Anhänger eher einem anderen Bewerber ihre Stimme geben, der in ihren Augen möglicherweise aussichtsreicher sein könnte.