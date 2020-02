Voerde: Karnevalisten streichen die klassische Prunksitzung

Können und wollen die jungen Karnevalisten aus Voerde eine Party feiern? Diese Frage stellte sich der neu aufgestellte Elferrat des 1. Voerder Karnevalsvereins (VKV). Und befand: Ja – eindeutig! Die Mitglieder des VKV stellten das am Freitagabend unter Beweis.

Wie der Phönix aus der Asche hat sich der Verein neu erfunden und so luden die Karnevalsanhänger die Feierfreudigen zum 1. Voerder Maskenball. „Wir wollen die jungen Leute in das Vereinsleben zurückholen“, erklären Ralf Rieser, der 1. Vorsitzende, und Martin Scholz, der 2. Vorsitzende.

Bewusst von der klassischen Prunksitzung abheben

Mit dem Namen „Maskenball“ heben sie sich bewusst von der klassischen Prunksitzung ab. In der Möllener Gaststätte an der Rahmstraße überwiegen die Stehtische, es gibt bewusst wenig Sitzplätze. Verkleidung ist erwünscht, der klassische Gehrock ist kein Muss bei der Kleiderordnung. Schon am Eingang stehen Jugendliche und junge Erwachsene. Mit einem freudigen Helau begrüßen sie die Gäste aus den umliegenden Karnevalsvereinen. Der Saal ist voll, die Hummel schäkert mit dem Piraten, der Teufel tanzt mit dem Flamingo. Der Bass dröhnt aus den Boxen.

Die Mitglieder der Voerder Showtanzgruppe „Sunnies“ zeigten ihr Können. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Punkt 20.11 Uhr beginnt dann der erste offizielle Programmpunkt: Einmarsch von Elferrat, Vorstand, Tambourkorps Voerde und den „Sunnies“, der Kindershowtanzgruppe des VKV. Die Stimmung ist ausgelassen, die Leute tanzen auf den Tischen. Das Programm wechselt zwischen Party und Auftritten.

Allein die Blau-Weißen Sterne vom DKV bringen Klassisches mit ein

Es folgt die Tanzgruppe Déjavù aus Eppinghoven, deren Mitglieder in knappen Kleidchen die Stimmung anheizen. Ausgelassen und heiter sind auch die Auftritte der Ruhrpott Guggies, des Oberhausener Regiment Showtanz und der Ehrengarde der Stadt Oberhausen. Allein die Blau-Weißen Sterne vom DKV bringen klassischere Karnevalstradition mit ein. Die Auftritte sind nicht ganz perfekt, sollen sie auch gar nicht sein. Laut Ralf Rieser soll „das Ganze vor allem Spaß machen“.

Auch die Jecken der anderen Vereine begrüßen, dass es vom VKV wieder eine Veranstaltung gibt. Das Vereinsleben sei wichtig. Besonders ist auch, dass es zwei DJs gibt. Abwechselnd legen DJ Werner vom Hiesfeld Carneval Club (HCC) und DJ Holger vom VKV auf, der eine traditionelle Karnevalsmusik, der andere Partymusik. „Wir haben den Verein erneuert, vom Sitzungskarneval zum Partykarneval“, freut sich Daniel Herbes, Ehrensenator 2017 bis 2019. Sein Großvater war einer der Gründungsmitglieder des Vereins: „Ich glaube nicht, dass er sich im Grab umdrehen würde, bekäme er die Veränderungen mit.“

Abheben von Traditionen und Ritualen

Der Verein will sich abheben von den klassischen Traditionen und Ritualen. „Die Veranstaltung ist gelungen, die Leute bewegen sich und die Stimmung kommt rüber“, findet Daniel Herbes.

Da war was los! Gute Stimmung herrschte beim ersten Voerder Maskenball im Gasthaus Möllen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Auch die anderen Jecken loben die Organisation und Stimmung beim 1. Voerder Maskenball. Der Wandel scheint gelungen zu sein. Auch wenn einige ältere, traditionelle Karnevalisten dem Verein den Rücken zukehren, sprechen die Neuaufnahmen und die vielen jungen Menschen beim Maskenball dafür, dass das Konzept ankommt. Na dann: Ein dreifaches Helau VKV!