Voerde: Kita Rönskenhof steht 50 Jahre im Dienste der Kinder

Am 15. Februar 1970 wurde die evangelische Kindertagesstätte Rönskenhof mit einem Gottesdienst eröffnet. Am Samstag feierte die Einrichtung, deren Träger die Evangelische Kinderwelt im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken ist, auf den Tag genau ihr 50-jähriges Bestehen – auch wieder mit einem Gottesdienst, der nebenan im Katharina-von-Bora-Haus gefeiert wurde. „Freude haben wir im Herzen über 50 Jahre Kindergarten und die Hoffnung, dass es noch lange so weitergeht“, konstatierte Christoph Weßler, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Götterswickerhamm, in dem schön gestalteten Gottesdienst, der in herzlicher und familiärer Atmosphäre die Kita und ihre Menschen in den Mittelpunkt rückte.

Dass eine Kirchengemeinde einen Kindergarten betreibe, sei nichts Besonderes, sagte Weßler und führte viele verschiedene Beweggründe an, als entscheidend stellte er aber die „wertschätzende Haltung Kindern gegenüber“ heraus und erzählte die Geschichte aus dem Markusevangelium, als Jesus sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen.“ Der Pfarrer machte auf die unterschiedlichen Sichtweisen von Kindern und Erwachsenen auf die Schöpfung und die Welt aufmerksam und darauf, dass beide Seiten voneinander lernen könnten. Der Kindergarten sei ein guter Ort für Kinder, der runde Geburtstag auch gebührend gefeiert.

Wie es in der Kita Rönskenhof üblich ist, bekam auch der Kindergarten selbst den Geburtstagsstuhl. Darauf fand ein eingerahmtes Bild des Gebäudes Platz, bekam die Geburtstagskrone, Kuchen und natürlich Geschenke. Die gab es in Form von Dankesgaben, denn in den vergangenen fünf Jahrzehnten hat der Kindergarten viele Menschen beschenkt. Die Erzieherinnen dankten beispielsweise für den Zusammenhalt und die Anerkennung, die sie erhalten, die Kinder für die Spielmöglichkeiten, die Eltern für die Förderung der Selbstständigkeit ihrer Kinder und dafür, dass die Kita „ein sicherer Hafen war, ist und bleibt“.

Bürgermeister: Kita ist „zuverlässiger Partner für die Stadt“

Bürgermeister Dirk Haarmann nannte die Kita einen „zuverlässigen Partner für die Stadt und eine feste Größe in Voerde“, die Kirchengemeinde stellte die Lebendigkeit in den Vordergrund. In allen Dankes- und auch den späteren Grußworten wurde die große Wertschätzung den Mitarbeitern und allen Menschen rund um den Kindergarten gegenüber deutlich. „Das beflügelt mich und meine Kolleginnen“, sagte Kerstin Günther, seit 2014 Leiterin der Kita, freudestrahlend.

Manche im Team sind schon lange dabei, Liane Heuser arbeitet seit 1985 als Erzieherin am Rönskenhof, hat viele Veränderungen miterlebt und dennoch das Gefühl, „nach Hause zu kommen“. Elfi Wohland ist seit 25 Jahren dabei und auch für sie ist die Arbeit in der Kita eine „Herzensangelegenheit“. Mittlerweile kämen schon Kinder, deren Eltern als Kinder selbst in der Kita Rönskenhof waren, erzählen die beiden lachend. Diesen Wandel der Zeiten konnten die Besucher auch nach dem Gottesdienst im Kindergarten anhand von Fotocollagen und zahlreichen Gruppenbildern nachvollziehen, die die Geschichte lebendig machten.

Jede Menge Mitmachangebote

Lebhaft ging es auch in den Gruppenräumen zu – von Bastelangeboten über Eltern-Kind-Olympiade und Kaspertheater gab es bei dem Jubiläumsfest jede Menge Mitmachangebote. All das unterstrich, was Kerstin Günther am Ende des Gottesdienstes gesagt hatte: „Ohne die Menschen, die das Gebäude mit Leben gefüllt haben und füllen, wäre das nicht möglich. Der allergrößte Dank aber geht an die Kinder, denn ohne euch würde es den Kindergarten nicht geben.“