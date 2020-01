Voerde. Stadt Voerde, Evangelische Kirche und Kinderwelt informierten Eltern über geplante Kita an der Grünstraße. Am 1. April soll erste Gruppe starten.

Voerde: Pavillon der evangelischen Kirche weicht neuer Kita

Viele Erinnerungen hängen an dem Pavillon auf dem Gelände der kleinen evangelischen Kirche an der Grünstraße, erinnert sich Pfarrer Christoph Weßler. Auf der 2800 Quadratmeter großen Fläche ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung geplant. Der Pavillon soll abgerissen werden. Baubeginn soll im Herbst 2020 sein. Mit Unterstützung der Stadt Voerde planen die Evangelische Kirchengemeinde Götterswickerhamm und die Evangelische Kinderwelt im Kirchenkreis Dinslaken als Träger die Errichtung einer neuen Kita an der Grünstraße.

Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung werden die Kinder in der Interimskita am Gymnasium Voerde betreut. In der Aula der Schule informierten am Dienstagabend der Beigeordnete der Stadt Voerde, Jörg Rütten, André Heller, bei der Stadt Leiter des Fachbereichs Jugend und Soziales, Thomas Schröder, Vorsitzender des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Götterswickerhamm, Reimund Schulz vom Kirchenkreis Dinslaken und Heike Wittenborn, Fachberatung Kitaeinrichtungen bei der Stadt, Interessierte über den geplanten Bau.

So soll die Kita aussehen

Rund 30 Eltern waren erschienen, teilweise mit Kindern. Auch die zukünftige Kitaleiterin Silke Vogt stellte sich vor. Auf dem neuen Kitagelände soll eine große Freifläche entstehen, sagte Thomas Schröder. Das Gebäude selbst wandert in den Hintergrund, so dass eine sonnige Außenfläche mit viel Platz zum Spielen geschaffen wird. Auch der alte Baumbestand soll nach Möglichkeit erhalten werden.

Eine Herausforderung beim Planen ist die Zufahrtsmöglichkeit. Die enge Einfahrt bei der Kirche und die parkenden Anrainer sind eine Schwierigkeit, die der Träger in Zusammenarbeit mit der Stadt lösen möchte. Kinderwelt und Kirchengemeinde möchten eine Arbeitsgruppe gründen, um die Ideen baulich umsetzten zu können.

So werden die Plätze vergeben

Von Seiten der Kirchengemeinde ist Pfarrer Weßler für die Kindergärten in Voerde zuständig. Er freut sich auf die Möglichkeiten, die ihm als Pfarrer gegeben sind, um die Kinder in Kontakt mit der Kirche und Gott zu bringen. Die hauptsächliche pädagogische Arbeit liegt allerdings bei den Erziehern und bei der Leitung, die Silke Vogt übernimmt. „Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen“, versinnbildlicht Monika Flock, Leiterin der Evangelischen Integrativen Kindertagesstätte Am Park in Friedrichsfeld, die Aufgabe der Fachkräfte.

„Wer Interesse daran hat, seine Kinder in die Obhut der Kita Grünstraße zu geben, soll sich einmalig bei Kita-Online anmelden und dort seine Wunschkita festlegen“, erklärt Heike Witteborn zum regulären Aufnahmeverfahren. Über die Aufnahme der Kinder entscheidet dann allerdings der Träger nach eigenen Kriterien.

Das ist der Zeitplan

Geplant ist bislang ein außerrhythmischer Start zum 1. April 2020 mit einer Gruppe des Gruppentyps 1, das bedeutet, 20 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung. Die Einrichtung einer zweiten Gruppe ist abhängig von der Akquirierung des Personals.

Spätestens im Sommer startet noch eine weitere Gruppe nur mit U3-Kindern (0 Monate bis drei Jahre). Mit der vollen Belegung von 50 Kindern beginnt der Kindergarten zum neuen Kita-Jahr am 1. August 2021.

Rege Nachfragen kommen an dem Abend von Seiten der Elternschaft vor allem in Bezug auf Ablehnung und Bewerbung. Auch Kritik am Platzmangel und der Verzögerung der zeitlichen Ziele wird geäußert. „Viele Hindernisse wie Räumlichkeiten und Personal haben wir aber mittlerweile aus dem Weg geräumt, wir sind deutlich weiter als vor vier Wochen“, so Pfarrer Weßler.

Infos zur Platzvergabe gibt es auf voerde.de/de/dienstleistungen/kindergaerten. Informationen zu den weiteren Kita der Evangelischen Kinderwelt in Voerde gibt es im Menüpunkt Kindergärten und Familienzentren auf spellen-friedrichsfeld.ekir.de.