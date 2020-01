Petrolkoks von Shell landete nicht im Kraftwerk Möllen

Kraftwerke, eine Zinkhütte und zwei Ziegeleien sollen über Jahre mit „Petrolkoks“ beliefert worden sein. Wie durch eine Anfrage zweier SPD-Landtagsmitglieder bekannt wurde, sind diese Raffinerie-Rückstände aus den Anlagen um den Shell-Standort Wesseling verkauft worden (die NRZ berichtete). Abnehmer war die Gladbecker Firma „Mineral plus“, eine Tochtergesellschaft der in Dinslaken ansässigen Steag Power Minerals GmbH, die zu 100 Prozent zum Steag-Konzern gehört.

In dem Bericht des Umweltministeriums werden auch eine Reihe von Städten genannt, in denen die Raffinerie-Rückstände gelandet sind. Auch Dinslaken ist in der Liste zu finden, Voerde aber nicht. Welche Firmen beliefert worden sind, in welchen Anlagen das Material verbrannt worden ist, ist dem Bericht des Umweltministeriums nicht zu entnehmen.

Es lag keine Genehmigung vor

Auf NRZ-Anfrage erklärte Markus Hennes, Leiter der Steag-Unternehmenskommunikation, dass am Kraftwerksstandort Voerde-Möllen Petrolkoks nicht verwendet worden sei. Die Steag habe nur für die beiden Kraftwerke in Herne (Block III) und Lünen die Genehmigung gehabt, das als Petrolkoks verkaufte Material einzusetzen. Beide Kraftwerke sind mittlerweile vom Netz genommen worden. Für alle anderen Kraftwerke, also auch für die Anlagen in Voerde-Möllen, lag eine Genehmigung nicht vor. Seit 2017 werde in keinem Steag-Kraftwerk mehr Petrolkoks verwendet. (mt)