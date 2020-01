Voerde: Rutsch-Gefahr auf den RRX-Bahnsteigen

An einem der ersten kalten Tage im Herbst, als es gefroren hat, passiert es: Greta Rühl gerät am Haltepunkt in Voerde auf dem Bahnsteig, der für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) installiert wurde, ins Schlittern und fällt beinahe. Die junge Frau, die mit dem Zug nach Düsseldorf zur Arbeit pendelt, hat auch von Freunden gehört, dass die Konstruktion Rutschgefahr birgt.

Den Umstand, dass bei Betreten des Bahnsteigs die Gefahr besteht, ins Schlittern zu geraten und in der Folge zu Fall zu kommen, fand sie heikel. Also trug Greta Rühl das Problem an ihre Partei, die SPD, heran. Die Voerderin ist Vorstandsmitglied im Ortsverein, hat dort die Aufgabe der Öffentlichbeauftragten.

SPD bat um eine Prüfung

Die SPD-Fraktion wandte sich schließlich mit einem Schreiben an das Bahnhofsmanagement in Duisburg und bat darum, die Metallkonstruktion hinsichtlich einer Rutschgefahr zu prüfen – und dies sowohl für den Haltepunkt in Voerde als auch für den in Friedrichsfeld.

Dort hatte die Bahn auf Voerder Gebiet als erstes den provisorischen Bahnsteig für den RRX montiert. Damit der Rhein-Ruhr-Express an beiden Bahnhöfen halten kann, mussten dort die jeweiligen Bahnsteige verlängert und erhöht werden. Bei der Konstruktion handelt es sich um eine Übergangslösung, die wieder abgebaut wird. Grund: Die beiden Haltepunkte werden im Zuge des dreigleisigen Ausbaus der Betuwe-Linie Emmerich-Oberhausen umfassend umgestaltet.

Bahnsteige entsprechen den gesetzlichen Vorgaben

Auf ihr Schreiben erhielt die SPD-Fraktion einige Wochen später Antwort von der Deutschen Bahn. „Die Sicherheit am Bahnsteig ist unser oberstes Anliegen“, teilt die DB Station & Service AG darin mit. Das Unternehmen verweist auf die eingehaltenen Vorschriften: „Alle im Betrieb befindlichen Bahnsteige haben eine eisenbahnrechtliche Zulassung vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erhalten und entsprechen somit den gesetzlichen Regelwerken und Vorgaben. Die Bahnsteige in Voerde und Friedrichsfeld weisen die vorgeschriebene Rutschfestigkeitsklasse auf beziehungsweise liegen darüber und wurden regelwerkskonform nach den Vorgaben der Planung, welche auch vom EBA genehmigt wurde, errichtet.“

Im Winter werden die Bahnhöfe noch intensiver überwacht

Die Bereiche würden von den Stationsbetreuern der DB Station & Service AG regelmäßig inspiziert beziehungsweise überwacht, ist in dem Antwortbrief weiter zu lesen. Und: Gerade im Winter und bei Frost werde die Situation an den Bahnhöfen noch intensiver überwacht und es würden umgehend „Gegensteuerungsmaßnahmen“ ergriffen, indem etwa Splitt und Sand gestreut oder die Bahnsteige von Schnee und Eis geräumt würden.

SPD wartet zunächst ab

Die SPD will nun zunächst abwarten und sich im Falle weiterer Problemschilderungen an die Stadt wenden, wie der Fraktionsvorsitzende Uwe Goemann auf Nachfrage der NRZ erklärte. Der im Rathaus für die allgemeine Ordnung zuständige Fachbereich soll dann gebeten werden, sich die Situation an Ort und Stelle anzusehen und die Rutschfestigkeit der Bahnsteige an den beiden Haltepunkten zu prüfen.